自发组织虽小却重要 淡马锡基金会提供更多援助

2011年起自发组织义工活动，丘垂文一直使用自己的存款资助费用，冠病疫情期间因为费用增加想要募捐却被拒绝了20多次。通过与淡马锡基金会合作，他如今能获得更多资源，为受益者提供更多支持。



淡马锡基金会旗下的OSCAR基金2020年成立，不同合作伙伴共承诺捐赠1500万元，专门为像丘垂文发起的周六关怀行动 （The Saturday Movement）等民间自发组织提供援助。



民间自发组织（Ground Up Initiatives）通常由个人或小型团体成立，在社区范围进行微型慈善（micro-philanthropy），如送餐、就业、陪伴等。本地预计约有1000个类似组织，虽不是正式慈善机构，但仍扮演着重要角色，为特需群体服务。



然而，这些组织在运作中面对许多挑战。丘垂文（61岁，餐厅经营者）指出，他刚开始在红山麟谷峇鲁（Lengkok Bahru）为年长者提供免费食物时，遇到不少质疑。

“他们问我是来自政府还是教会，但其实我就是一个想要做点什么的人，花了一点时间才获得他们的信任。”



冠病疫情期间，丘垂文加大力度，每天为不能出门的超过500名年长者提供餐食。随着费用的增加，他20多次向不同机构募款，但都被拒。“他们倾向于捐给注册公益机构（IPC），导致小的组织很难筹到钱。”



丘垂文说，与OSCAR基金合作犹如一个认证机制，让更多机构认识和了解这些“默默无闻”的自发组织。



基金会在星期五（6月28日）的晚宴上，宣布与五个资助者为个别自发组织进行一对一元的捐款，总数额介于5000元到10万元不等。在基金的牵动下，周六关怀运动获得新加坡能源的资助。丘垂文希望借助这笔资金，为年长受益者提供额外服务，包括安排护士为他们配药等。



新能源通讯部总监艾米莉亚（Amelia Champion）说，集团在选择合作的组织时，最重视活动是否对受益者有长久的正面影响。

2020年至今376个自发组织获支持 服务超过100万人

OSCAR基金委员会主席兼淡马锡基金会董事陈伟兴教授说，2020年至今已有376个自发组织获得支持，服务超过100万人。



他宣布，OSCAR基金会今年将投入超过100万元，培养自发组织的领导和管理能力。



为了帮助自发组织管理资金，淡马锡和OSCAR基金也将推出工具箱（TF OSCAR Toolbox），提供简单易懂的科技方案。由于自发组织多数由创办人和义工自行打理，因此这类资源可以帮助他们更好地应对资金和行政方面的需求。



此外，自发组织可借助工具箱的功能，评估义工活动的价值。这有助他们更针对性地策划活动，并向利益相关者传达他们对受益者的影响力。