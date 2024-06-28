自发组织虽小却重要 淡马锡基金会提供更多援助

李思邈

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发布 / 2024年6月28日 11:48 PM
淡马锡基金会旗下的OSCAR基金会专门为民间自发组织提供资源，帮助他们服务更多受益者。图为OSCAR基金委员会主席兼淡马锡基金会董事陈伟兴教授（前排中）和基金伙伴在常年晚宴上宣布展开合作。后排左一和左二分别是周六关怀行动发起人丘垂文和新能源通讯部总监艾米莉亚。（特约陈来福摄）
淡马锡基金会旗下的OSCAR基金会专门为民间自发组织提供资源，帮助他们服务更多受益者。图为OSCAR基金委员会主席兼淡马锡基金会董事陈伟兴教授（前排中）和基金伙伴在常年晚宴上宣布展开合作。后排左一和左二分别是周六关怀行动发起人丘垂文和新能源通讯部总监艾米莉亚。（特约陈来福摄）

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2011年起自发组织义工活动，丘垂文一直使用自己的存款资助费用，冠病疫情期间因为费用增加想要募捐却被拒绝了20多次。通过与淡马锡基金会合作，他如今能获得更多资源，为受益者提供更多支持。

淡马锡基金会旗下的OSCAR基金2020年成立，不同合作伙伴共承诺捐赠1500万元，专门为像丘垂文发起的周六关怀行动 （The Saturday Movement）等民间自发组织提供援助。

民间自发组织（Ground Up Initiatives）通常由个人或小型团体成立，在社区范围进行微型慈善（micro-philanthropy），如送餐、就业、陪伴等。本地预计约有1000个类似组织，虽不是正式慈善机构，但仍扮演着重要角色，为特需群体服务。

然而，这些组织在运作中面对许多挑战。丘垂文（61岁，餐厅经营者）指出，他刚开始在红山麟谷峇鲁（Lengkok Bahru）为年长者提供免费食物时，遇到不少质疑。

“他们问我是来自政府还是教会，但其实我就是一个想要做点什么的人，花了一点时间才获得他们的信任。”

冠病疫情期间，丘垂文加大力度，每天为不能出门的超过500名年长者提供餐食。随着费用的增加，他20多次向不同机构募款，但都被拒。“他们倾向于捐给注册公益机构（IPC），导致小的组织很难筹到钱。”

丘垂文说，与OSCAR基金合作犹如一个认证机制，让更多机构认识和了解这些“默默无闻”的自发组织。

基金会在星期五（6月28日）的晚宴上，宣布与五个资助者为个别自发组织进行一对一元的捐款，总数额介于5000元到10万元不等。在基金的牵动下，周六关怀运动获得新加坡能源的资助。丘垂文希望借助这笔资金，为年长受益者提供额外服务，包括安排护士为他们配药等。

新能源通讯部总监艾米莉亚（Amelia Champion）说，集团在选择合作的组织时，最重视活动是否对受益者有长久的正面影响。

2020年至今376个自发组织获支持 服务超过100万人

OSCAR基金委员会主席兼淡马锡基金会董事陈伟兴教授说，2020年至今已有376个自发组织获得支持，服务超过100万人。

他宣布，OSCAR基金会今年将投入超过100万元，培养自发组织的领导和管理能力。

为了帮助自发组织管理资金，淡马锡和OSCAR基金也将推出工具箱（TF OSCAR Toolbox），提供简单易懂的科技方案。由于自发组织多数由创办人和义工自行打理，因此这类资源可以帮助他们更好地应对资金和行政方面的需求。

此外，自发组织可借助工具箱的功能，评估义工活动的价值。这有助他们更针对性地策划活动，并向利益相关者传达他们对受益者的影响力。

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