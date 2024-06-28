从我国注册公司流向缅甸武器物资大减 外交部：政策奏效

联合国报告指从新加坡注册公司流向缅甸的武器和物资，在过去一年大幅减少，显示新加坡实施的相关措施的成效。我国外交部指出，新加坡致力于与国际同行合作，支持防止洗钱或资助恐怖主义风险所付出的努力。

联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯星期三（6月26日）发布名为《致命贸易：银行和政府如何支持缅甸军政府》的报告指出，外国银行正在为缅甸军政府获取武器和相关物资提供便利，而这些武器和物资正维系着军政府对缅甸人民实施暴力和暴行的行动。

去年特别报告指新加坡是缅甸第三大武器来源国后，新加坡政府对涉及贸易的新加坡实体进行了调查。截至2024年3月，从新加坡注册公司流向缅甸的武器和物资较前一年减少了近90％。

安德鲁斯指出，新加坡的例子表明，只要政府有足够的政治意愿，就能在阻止缅甸进行致命交易方面发挥重大作用。

我国外交部星期五（28日）答复媒体询问时指出，安德鲁斯的调查结果显示新加坡政策的有效性，尤其是通过新加坡金融机构实施的措施。

发言人说，我国的政策是防止转移武器和具潜在军事用途的双重用途物资给缅甸，因为它们可能用以伤害手无寸铁的平民。与此同时，我国政府无意阻止同缅甸的合法贸易。

“新加坡与缅甸之间的合法贸易和金融联系，对于支持缅甸人民的生计是必要的。我们一直非常谨慎，避免无意中给缅甸人民造成更大的困难。”

外交部说，新加坡致力于与国际同行合作，支持国际上对防止来自缅甸的洗钱或资助恐怖主义风险所付出的努力。

“我们会等待特别报告员办公室提供具体信息，以便对最新报告中提供的线索进行必要的审查，并确保我们的金融机构和公司采取必要措施应对当前的风险。”