蔡其生连任福建会馆会长 本届理事会新增青年组

新加坡福建会馆星期五（6月28日）公布第45届理事会名单，蔡其生连任会长，原本隶属于会员事务组的青年团，也正式加入理事会。

蔡其生接受《联合早报》采访时说，本届理事会的一大特点，是在原有的七个小组，即总务组、财政组、教育组、产业组、文化组、社会服务组和会员事务组以外，新增青年组。

他说，这项改革源自第44届理事会在2023年举办集思营时，收到的热门反馈。“会馆的青年团原来隶属于会员事务组。集思营上，青年团执委建议理事会正式设立青年组，鼓励福建籍青年参与会馆活动，加强对本地福建社群、华社以及国家的认同。”

第45届理事会将于7月26日正式就职，包括前任会长陈精毅在内，共38位理事。蔡其生说，本届选举有五名会员首次担任理事。“他们的年龄都在40出头，在各自的领域颇有成就，也积极为社团服务。”

这五人是社会服务组副主任黄智勇，青年组主任叶国清和副主任黄梓涵，以及理事陈庆顺和孙涌泉。这也意味着上一届理事会中，有五位理事卸任。蔡其生说，根据章程规定，72岁以上的人士无法参与竞选，希望这个机制能推动社团更新。

福建会馆将在2025年欢庆185周年，新理事会将筹划相关庆典活动和福建文化节。理事会也将致力发展包括六所属校和福建会馆文化学院在内的教育事业，传承及发扬本地华族与福建文化，大力支持社会公益及慈善项目。

蔡其生说，会馆185周年，适逢新加坡独立建国60年，会馆属下相信有195年历史的金兰庙，也将在2025年完成修复。