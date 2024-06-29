“新柔长堤 百年之情”特展开幕 从照片和口述历史中回顾往昔

为庆祝新柔长堤启用100周年，公众接下来可通过展览和网站，从照片和口述历史等资源认识这个重要纽带的历史，以及维系新加坡与马来西亚两地人的事与情。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉和柔佛州务大臣翁哈菲兹，星期五（6月28日）在兀兰民事中心为“新柔长堤 百年之情”展览主持开幕。

唐振辉致辞时说，新柔长堤不仅仅是世界其中一条繁忙的陆路通道，也是新马建筑历史重要的一部分，更代表着新马两国人民之间的亲情和友谊。不论是每天越堤工作和上学，或是在佳节期间越堤与亲友团聚的人们，长堤多年来见证两国人之间的互动往来。他分享说，母亲出生于霹雳州，他小时候总是期待上长堤，因为这意味着假期的到来。

他指出，长堤见证了两国历史的重大事件，如今发展为新柔两地的商贸要道。这也为柔佛—新加坡经济特区的未来合作项目奠下稳固基础。

1924年6月28日，新柔长堤由时任海峡殖民地总督基里玛（Laurence Guillemard）和柔佛苏丹主持开幕仪式。这张开幕照片与其他反映长堤历史的画面将在展览呈现，由新加坡和马来西亚机构提供资料。

唐振辉：望新柔长堤继续传承新马友谊

明年将是新马建交60周年，唐振辉感谢到场为展览主持开幕的翁哈菲兹。他说：“希望长堤继续体现两国双边关系的友谊和协作精神，为新加坡和马来西亚的下一代提供共享机遇，共建共同回忆，进一步传承我们的深远关系。”

翁哈菲兹致辞时说，新柔长堤促进柔佛新山和新加坡两地的联系，成了人们往来学习、就业和探寻新机会的要道。但这份特殊的关系不能被视为理所当然，需要两方的努力，也得感谢上一代领导人所建立的基础。他也感谢新马两地领导人的支持，改进柔佛与新加坡的连通性，以及发展柔佛—新加坡经济特区。

“新柔长堤 百年之情”展览在兀兰民事中心举行至7月27日，之后将陆续走进新加坡国家档案馆和城市广场。当局也计划把展览带到公共图书馆和学府等场所。

为了让观展体验更具互动性，公众可在特制的入境卡回答问题，索取盖章。此外，国家图书馆管理局也特别设立一个网站（https://go.gov.sg/causewaycentenary），让公众浏览与长堤相关的档案记录、照片和口述历史访问等。当局也会举办相关讲座。

除了历史片段，展览也配上相关人物的语录，分享他们对长堤的回忆。

其中一人是20岁的大学生曾苡萱，她七岁那年开始每天越堤来新加坡上学，直到在基督堂中学完成中学教育。她受访时说，当时每天凌晨4时左右就得起身准备搭校车。当学校有课外活动时，她就得迟归，有时到家已经是晚上8时。

她说：“虽然来回两地上学会觉得比较累，但我自小就习惯了这种生活。我就尽量利用时间复习，在巴士上休息。”