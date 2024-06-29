旅游业进展显著但不能自满 黄循财：应更好诉说新加坡故事吸引旅客

我国在发展旅游业方面取得长足进展，但绝不能自满。新加坡应该善用优势，包括作为商业枢纽，以及与世界各地的衔接，更好地述说新加坡故事，吸引旅客到访。

总理兼财政部长黄循财星期五（6月28日）在新加坡旅游业大奖颁奖典礼上致辞时说，新加坡旅游局今年庆祝成立60周年，而这60载，许多方面都有了改变。

他提到，早在1964年，新加坡只有数万名旅客，之后进入70年代，也只有几个简单的景点，像是飞禽公园和动物园。如今，我国有世界一流的景点，吸引超过1000万名来自世界各地的旅客。这些变化并非偶然，而是旅游局和旅游业耗时多年取得的成就。

但黄总理提醒，新加坡绝对不能自满，因为其他国家也在努力提高竞争力，旅客有很多选择，新加坡要竞争并不容易。

“单在我们的区域，就有很多有趣的地方。若要美丽的沙滩，印度尼西亚、泰国和菲律宾不乏选择，都是新加坡无法媲美的海滩；要是对历史感兴趣，也有很多著名的文化景区可参观。远的不提，单是东南亚就有很多历史景点。那新加坡怎么办？我们要如何竞争？”

黄总理认为，新加坡不可能迎合所有人的需求，我国应该发挥强项，寻找更好的方式，如艺术和文化表演或博物馆，去述说新加坡故事，让访客了解不同背景的国人如何团结一致，把新加坡从泥沼打造成一个大都会。

“这不是建造更多硬件和设施，而是如何更好地讲故事。”

可善用MICE竞争优势 吸引更多商务访客

黄总理提到，新加坡是全球举办会议、会展与奖励旅游行业（MICE）最受欢迎的地方之一。新加坡应该善用这个竞争优势，吸引更多商务访客到访，并在他们结束工作后，多逗留几天参观景点或享受美食。

他说，访客从较远的地方飞到本区域，会希望到访超过一个国家。新加坡可作为这些访客的起步点，从这里乘搭飞机或游轮前去其他国家做短程旅行。

黄总理指出，新加坡可以发展更多更富有想象力的项目，但考虑到土地和经济资源有限，我国不可能什么都做，只能精挑细选。新加坡也将吸引更多体育赛事、演唱会和活动在这里举办。关键是，各方包括旅游局、不同政府机构和业界必须发挥协同作用，这也是我国能成功举办世界一级方程式赛车（F1）的因素。

他说，毋庸置疑，新加坡的成就超乎所有人的预期。“但必须谨记，我们一直都只会是个小红点，没有腹地，没有自然资源。这意味着，我们必须不断自我创新，寻找新方式为世界增值，为自己寻求出路。”

今年共颁发七大奖 包括“终身成就奖”“杰出企业家”

今年的颁奖典礼共颁发七个大奖，包括“终身成就奖”“杰出企业家”“最佳商业活动倡导者”和四个“特别表扬奖”。另外，20名个人和机构在83个入围者中脱颖而出，获颁卓越体验、卓越企业和卓越客服三大类别旗下的奖项。

旅游局局长欧燕媚说，旅游局将继续把焦点放在加强本地旅游公司的竞争力，提升员工技能，以及鼓励业界创新。她相信只要旅游局和业界一起努力，就可以继续为我国旅游业谱写更精彩的篇章。