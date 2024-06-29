奇幻海洋嘉年华 为特需儿童打造包容成长空间

飞跃社区服务中心举办首届以海洋为主题的嘉年华，希望提高公众对特需儿童的认识，为他们打造更包容的成长空间。

由飞跃开设的婴幼儿早期介入中心和立杰律师事务所（Rajah & Tann Singapore LLP）联手呈现的“奇幻海洋”嘉年华星期六（6月29日）在裕华民众俱乐部举行，共有约600名公众和139名义工参与。

“奇幻海洋”这个主题源于潜水员对海洋奥秘和海底生物的探索，同样地，教育工作者、家庭和社区也应该携手合作，更深入地探索和发掘特需儿童的内心及世界。

民众俱乐部大厅展出230件由飞跃婴幼儿早期介入中心的特需儿童所设计，以海洋为主题的艺术品。这些作品都是利用再循环物品，如废弃的塑料瓶、冠病抗原快速检测（ART）自检仪和鸡蛋盒等制成的。

嘉年华还设有12个活动摊位让一家大小参与，希望让公众在活动和游戏中认识到，特需孩童也拥有巨大的创意和潜力，同时也传达可持续的理念。

负责裕华区事务的永续发展与环境部长傅海燕在为嘉年华活动致辞时，希望公众能为更有需要的群体出力，为彼此打造有意义、有尊严的生活。

35岁的质检技术员张桂嘉育有两个孩子，其中一个是语言发展迟缓、情绪不稳定的过动儿。在进入飞跃婴幼儿早期介入中心之前，孩子对人多嘈杂的地方如小贩中心都会感到恐惧，后来在中心的帮助下逐渐没有那么抗拒了。

张桂嘉说：“我希望通过活动让他多跟人接触、融入社群，而不要自己一个人，希望他能更开心地生活。”