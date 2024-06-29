没查来历低价买入名表 二手商涉买卖贼赃

没查明二手名表的来历便以低价买入，交易时用“鱼”为代号，并常删聊天记录。27岁男子涉买卖价值近15万元贼赃被控，星期五（6月28日）认罪。

被告是27岁的何伟杰（译音），一般在网购平台Carousell上买卖名表。他被控三项不诚实接收赃物的罪状，星期五承认其中两项，另一项交由法官下判时纳入考量。

调查揭露，2022年，迈克尔·拉吉（48岁，德士司机）通过Carousell联系被告，称有手表出售。两人于是交换了联络号码。

不久后，迈克尔联系被告，约他到自己巴西立的住家见面交易。当他把江诗丹顿（Vacheron Constantin）手表掏出时，被告一眼就认出是块名表。

虽然没有原装盒子、真品标签，以及买卖文件，被告仍买下这支市价5万9500元的名表。

法庭文件虽未提到被告当时以多少钱买下，但指此表的二手价格约3万元。而被告向迈克尔买下手表后，很快再以1万6000元脱手。

以“有鱼卖”为代号

去年6月15日早上7时许，迈克尔再次联系被告说有“鱼”卖。被告明白他的意思，两人约在榜鹅一处住宅交易。

这次，迈克尔拿出一支市价8万8000元的劳力士Oysterflex名表，被告一眼认出。即便知道该名表二手价格在4万元左右，他仍以1万元买入。被告还未脱售该手表，就被警方逮捕。

完整报道，请翻阅2024年6月29日的《新明日报》。