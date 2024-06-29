新婚三个月升职仅四天 35岁行政总厨骤逝

四天前刚晋升五星级酒店行政总厨，35岁男子圆梦，三个月前迎娶相恋六年的妻子，即将展开新旅程，岂料英年早逝。

厨师一职对于张福雄（35岁）来说，似乎是命中注定的职业，他自小就在父母所经营的咖啡店打下手，平日跟摊贩交流，耳濡目染下，就对美食产生浓厚兴趣。

后来，父母开鸡饭摊位，张福雄小试锋芒，负责研发食谱和训练员工，为厨师路途奠定了扎实的基础，并再进入烹饪学院进修。

过去十余年来，张福雄辗转不同酒店和餐饮集团，从副主厨一路攀升到行政总厨的位置，目前在一家五星级酒店工作，四天前才升任行政总厨一职，怎料前天却因冠状动脉疾病逝世。

妻子王琳俐（29岁）星期五（6月28日）在灵堂受访时说，两人是在一所国际烹饪学校工作时认识，丈夫当时还是一名副主厨，厨艺精湛，但为人低调。“正是他的沉稳和刻苦性格，赢得了我的心。”

两人相恋六年后，于三个月前步入婚姻的殿堂。王林俐说，原定年底领取新房钥匙，两人对新房充满憧憬，上周才刚选好家具与电器，打算安顿好生活后，开启居家生意。

妻：三个月前许誓言 今却要说悼词

王琳俐说，两人并没有打算度蜜月，婚礼也从简，只希望将资金放在打造理想的新房。

“我们喜欢在家里接待朋友，想说新房好了，可以养一只狗，如果朋友有需要，也可以来过夜。三个月前，我刚许下结婚誓言，没想到三个月后，我却要说出悼词。”

认识死者八年的友人山姆（39岁）则说，张福雄的人生规划非常清晰，虽对厨艺的艺术有所向往，但为了让家人以及王琳俐拥有更舒适的生活，选择投入企业工作，稳固好经济基础。“他总是把家人摆在第一顺位，想存钱让妻子过上她想要的生活，周末他也会来我的烧烤生意兼职和表演。”

完整报道，请翻阅2024年6月29日的《新明日报》。