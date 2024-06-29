当孩童玩伴陪他们出游 近40年义工获儿童会金奖

遭家人虐待或忽视而入住儿童之家的孩子，有些缺乏自信，不愿拍照上镜。在新加坡儿童会当了近40年义工的柳声良希望能利用一技之长，为这些孩童拍摄个人照，让他们意识到自己美好的一面。

柳声良（65岁，兼职摄影师）是今年儿童会的金牌服务奖得主之一，1982年开始在儿童会疗养院（Convalescent Home，晨曦儿童之家前身）当义工，前后参与志愿服务近40年。

曾是正规军人的他当年因为军中的一次活动而认识儿童会，之后便定期到儿童会开办的疗养院陪孩子玩游戏、看卡通片，以及在他们出游时充当摄影师等。

他接受《联合早报》采访时说，每当有人探访时，孩子总是特别高兴，他不想孩子失望，所以就定期回去陪他们。几年后，他认识了在那里工作的妻子，所以疗养院对他来说，成为了一个很特别的地方。

晨曦儿童之家每年照顾约60名介于两岁至21岁的孩童和青少年，柳声良计划在近期为所有孩子拍摄个人照。

他说：“有些孩子很害羞，不喜欢拍照。我希望他们可以梳妆打扮一番，拍张照，让他们看到自己美好的一面，增加孩子的自信心。”

自1982年以来，儿童会每年都会颁奖表彰对协会有贡献的个人和机构。今年的颁奖礼星期六（6月29日）举行，共有64名个人或机构，因为长期参与志愿服务、捐款，或为儿童会募款而获肯定。儿童会首席名誉赞助人尚达曼总统是活动主宾。

以志愿服务来说，视服务年限长短和贡献，分为白金服务奖、金牌服务奖、银牌服务奖和优异服务奖。今年荣获白金服务奖的是新加坡民航机师协会。

已故教师捐出部分遗产

在捐款方面，已故小学教师周来河（Chew Lye Hoe，译音）、新加坡赛马博彩管理局，以及咨询公司Gartner Advisory新加坡获得了Gopal Haridas奖。

这个奖项以本地儿科界先驱人物哈里达斯医生（Gopal Haridas）命名，获奖者须在之前的一年捐献超过35万元，或为儿童会筹款超过50万元。

周来河将一生奉献给教育事业，晚年虽然因患青光眼而失明，但仍对生命充满热情，热爱歌唱和拉奏手风琴。他去年过世，享年92岁，将部分遗产捐赠给儿童会。