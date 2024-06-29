甘榜菜市扩大“好康”计划 使用至少20元邻里购物券可获两元礼券

第五轮社区发展理事会邻里购物券刚发放不久，甘榜菜市民众俱乐部借机扩大现有的好康计划，帮助民众减少生活费压力。公众如果在勿洛市镇中心使用至少20元的邻里购物券，就能获得两元礼券；居民还能领取额外两元礼券。

“甘榜菜市好康”（Gd Lobangs@KCC）计划从星期六（6月29日）至7月7日，在勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）举行嘉年华。

公众只要这段期间在勿洛市镇中心使用至少20元的社理会邻里购物券（CDC Vouchers），就能直接从参与商家获得两元礼券；居民还能凭活动贴纸在甘榜菜市民众俱乐部领取额外的两元礼券。礼券共1万5000张，有效期到7月31日。

居民只要到甘榜菜市民众俱乐部出示身份证和社保援助计划（CHAS）卡、建国一代卡或立国一代卡，证明是甘榜菜市区居民，就能领取活动贴纸。

“甘榜菜市好康”计划在4月间首次推出，参与业者推出优惠价让居民在区内的食阁、咖啡店或餐馆享有额外优惠。

甘榜菜市民众俱乐部这次扩大好康计划，与勿洛中心商联会和基层组织合作。共有约50家邻里商店和200个咖啡店及熟食中心摊位参加。

勿洛中心商联会主席刘庭光（58岁）受访时说，上一次的优惠只限于勿洛心动大厦的业者，这次扩大到勿洛市镇中心的邻里商家。“希望可以帮助到更多居民和商家。如果反应不错，我们会考虑在下一轮的邻里购物券发放时，继续推行。”

好康计划助居民减轻家庭负担

东海岸集选区议员、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪为计划主持推介仪式时说，物价持续上涨，一些年长者和低收入家庭在负担生活费方面面对一定压力。他受访时说：“区内不乏经济实惠的选择，但有些居民可能不知道有这些优惠，因此我们必须推广这次的好康计划，减轻家庭负担，对商家和居民都有好处。”

勿洛市镇中心的照相和影印店“2K Prints”是参与计划的邻里商家之一。老板符福金（60岁）受访时，已经给出了六张两元礼券。他受访说：“好康计划有助于带动生意，今天的邻里购物券使用金额已经达到177元，是店里历来最多的一天。”

居民张申佳（24岁，软件工程师）在“2K Prints”打印毕业旅行的照片，刚好使用20元的邻里购物券，可共获得四元额外礼券。她说：“我会先累积一定数量的礼券，之后再到药行等其他邻里商店使用。”

勿洛市镇中心的泰兴和参茸药行也是参与计划的商家之一。老板吴乃泉（72岁）受访时说，过去两三个月生意较为冷清，顾客量少了20%至30%。“前几天发放邻里购物券后，生意稍微增加10%。这次有了好康计划，希望对生意有帮助，带动人潮。”