HPV也可导致男性患癌 医生呼吁接种疫苗

人乳头状瘤病毒不仅影响女性，也可导致男性罹患癌症，但本地只有不到5%的男性接种预防疫苗。本地专科医生发布联合声明，建议在全国疫苗计划下扩展预防疫苗，让本地男女都能获得防护。

对于人乳头状瘤病毒（Human papillomavirus，简称HPV），公众的普遍认知是可能导致女性患上子宫颈癌。然而，HPV也会增加男性患上阴茎癌、肛门癌和口咽癌的风险。数据显示，本地男子的肛门癌病发率是东南亚最高的，50岁至74岁男性的口咽癌病发率更是全球最高的。

在新加坡男性健康保健协会星期六（6月29日）举办的常年大会上，12名公共医院和私人诊所的泌尿科和男科医生发布联合声明，建议全国疫苗计划把HPV疫苗扩展至九岁到45岁的男性。全国疫苗计划目前只建议九岁到45岁的女性接种HPV疫苗。

担任协会会长的先进泌尿外科中心 （伊丽莎白医院，东岸医院）泌尿外科和男科专科顾问陈万伟医生说，HPV通过性接触传播，若感染，多数会由身体免疫系统产生抗体化解。然而，相比女性，男性的HPV抗体能力较弱，感染一次后还可能反复感染。

HPV也可能存留在体内引起细胞异变，形成生殖器疣（Genital wart）。类似的良性小肿块并没有显著的健康影响，由医生清除即可。但若不及时治疗，这类疣可能恶化成为癌症。

医生：感染HPV或无症状 很多男性等到患癌才发现

陈万伟医生强调，人们感染HPV也可能没有任何症状，且目前没有为男性检测HPV的方式。“很多男性等到患癌才发现，却为时已晚。我们希望通过提早接种疫苗，让他们获得防护”。

本地在2020年批准九岁到45岁男性接种HPV疫苗，至今预计只有不到5%的男性接种。

陈万伟医生说，新西兰和英国等国已实施男女HPV疫苗接种政策，而研究推测男性接种后不仅能将HPV病毒感染率降低35%，也会降低女性感染的概率。“若把HPV疫苗扩大至男性，他们就可以用保健储蓄等方式支付，学校也可给学生接种。这将形成群体免疫，对男女都有益。”

人们目前可在附近的全科诊所接种HPV疫苗，市面上常见的HPV疫苗男女适用，同样须要施打三剂。