画出“没有癌症的世界” 为低收入女性筹款接种HPV疫苗

一名11岁女生以对抗癌症为主题作画，筹得3400元帮助本地低收入女性接种人类乳头状瘤病毒疫苗。

对抗子宫颈癌行动联盟（Alliance for Active Action Against HPV，简称A4HPV）早前举办绘画比赛，邀请本地孩童画出“没有癌症的世界”，共收到616幅作品。

画作随后公开募款，款项用于资助善达社区保健机构（SATA CommHealth）计划，为1000名低收入家庭的27岁至45岁女性接种人类乳头状瘤病毒（HPV）疫苗。这些画作星期六（6月29日）在诺维娜大华广场（United Square）展出。

“没有癌症的世界”绘画比赛共收到616份作画，优胜者星期六从内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲（后排中白衣者）手中接过奖状，不少人是全家大小一同出席。（吴先邦摄）

女学生：望通过绘画让更多人了解子宫颈癌 帮助更多女性接种疫苗

筹得3400多元善款的画作出自李家慜（11岁，学生）之手，描述了一名患癌女生对未来生活的憧憬。她说，通过参加这次的比赛了解到子宫颈癌是可以预防的，因此希望能通过自己的绘画让更多人了解这个疾病，并帮助更多女性接种疫苗。

李家慜的母亲卓晓琴（44岁，资讯科技人员）早在10年前就接种HPV疫苗，更好地预防子宫颈癌。“我照顾好自己，才能更好地照顾家人。”

不过，她说自己10年前通过私人医生接种HPV疫苗共花费约700元，是一笔不小费用，因此相信不少女性即使想接种，也可能会因此却步。

女性可通过性接触感染HPV，若不及时治疗可能恶化成为子宫颈癌。子宫颈癌在本地女性最常见的癌症中排名第10，更在30岁至39岁女性常见癌症中排名第四。女性在性事活跃前接种三剂HPV疫苗，可有效预防感染子宫颈癌。

本地从2019年起，为女学生提供HPV疫苗，目前已有超过90%的中一女生接种。善达因此把重点放在介于27岁到45岁的较年长女性，希望她们能接种获得保护。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲出席画展时说，子宫颈癌是可以预防的，呼吁女性及时接种疫苗并定期体检，维护自己的健康。

A4HPV在2021年成立时，致力为预防子宫颈癌活动募款100万元，至今已筹得超过80万元的私人和企业捐款。