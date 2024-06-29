志愿组织与企业机构合作 助青年了解新加坡故事让公交更包容

青年志愿组织心件工程与SMRT以及新防集汇分别签署谅解备忘录，联手为青少年打造更多了解新加坡故事的机会和更包容的公共交通环境。

透过这项合作，SMRT和负责策划知新馆等军事博物馆的机构新防集汇（Defence Collective Singapore）将支持青少年的全面发展，为青少年提供参与联合教育、社交和社区参与计划的机会。

这项合作也将倡导礼让和社会意识，推动公民意识，鼓励青少年成为公共交通上的礼让和社会责任倡导者。

此外，这项合作通过SMRT组织的知识分享会和公共参与活动及路演，让青少年深入了解公共交通系统，并通过新防集汇组织的互动项目，在青少年群体中促进对“我们新加坡故事”和国防叙事更好的理解和欣赏。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪星期六（6月29日）出席谅解备忘录签署仪式并致辞时说，心件工程（Heartware Network）在东海岸区开展为期三年的“心件工程—东海岸可持续青年领导力发展项目”，希望支持和培养年轻人的领导能力、建立自信、加强品格意识。去年已有约200名青年领袖完成第一阶段培训，今年也有200名青年正接受第一阶段的培训。

心件工程执行主任陈诗玲说：“新加坡的故事是个关于韧性、创新和国家自豪感的故事。这次与新防集汇的合作，让我们有机会让青少年理解这一叙事，从而赋予他们成为负责任和积极公民的力量，他们将塑造我们国家的未来。与SMRT的战略合作，也象征着我们致力于培养下一代，并创造一个更有礼貌和包容的公共交通环境。”

SMRT集团首席执行长鄞云斌说：“SMRT致力于做正确的事、做好事、并做得好。我们很高兴与心件工程合作，全方位培养新加坡的青少年并为他们的未来做准备。”

新防集汇总裁陈文杰说：“我很高兴看到年轻一代挺身而出，与我们一起倡导我们的国防故事。我们与心件工程的合作，为我们的青少年提供了一个新的独特机会，激励他们成长为未来的领导者，塑造和捍卫我们国家的未来。”