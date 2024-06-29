青年捐血者比率十年减半 红十字会新计划鼓励青年定期捐血

过去十年，我国捐血者中青年的比率大幅下降，从2013年的31%降至去年的15%。新加坡红十字会发起新计划，鼓励青年加入捐血行列，希望到2030年将青年捐血者的比率提高至25%。

配合世界献血者日，新加坡红十字会星期六（6月29日）联合卫生科学局举行颁奖典礼，表彰1961名长期捐血者和23个捐血冠军组织，感谢他们对全国捐血计划的持续支持。

通讯及新闻部兼卫生部政务部长拉哈尤出席典礼，并颁奖给获奖者。为确保我国血液供应可持续，拉哈尤宣布启动“启发青年”（YouthInspired）计划，通过校园推广、组织对话会与宣传活动等方式，鼓励年龄介于16岁至25岁的青年积极捐血。

虽然去年的总体捐血者从前年的7万4150人增加到7万7424人，捐出的血液也从11万7967单位增多至12万2668单位，但新加坡红十字会希望通过计划，提高青年捐血者人数，在未来五年内，吸引500名青年参与定期捐血。

人口老龄化增加血液需求

拉哈尤在致辞时说，随着新加坡人口迅速老龄化，对血液的需求也将增加。“65岁及以上的居民现在占我国人口的近五分之一，十年前这一比率为11.7%。”

她指出，卫科局的研究显示，60岁及以上的患者，血液使用量占总数的60%。“随着年龄的增长，人们更容易患贫血或多种合并症，须输血的可能性也会增加。”

在颁奖典礼现场，约有230人报名捐血。（林明顺摄）

同时，癌症已成为血液消耗量的重要因素，占新加坡血液总消耗量的10%，患者可能因癌症本身或治疗引起的贫血而须输血。

随着过去50年来癌症发病率上升和人口老龄化，这一趋势预计将持续。

此外，遗传性贫血患者的人均用血量最高。例如，地中海贫血症（thalassemia）患者每三到四周就需要输血一次，以维持健康。

通讯及新闻部兼卫生部政务部长拉哈尤致辞时说，随着新加坡人口迅速老龄化，对血液的需求也将增加。（林明顺摄）

新加坡红十字会主席陈开河致辞时说，除了在紧急情况下和手术中需要血液，在治疗某些危及生命的疾病，如地中海贫血和白血病时，也经常要靠定期输血来确保治疗正常进行。

他提到，每年捐血的人约占新加坡居民人口的1.8％，也就是我国的输血需求由大约7万7000人献血应付。

他也说，红十字会将继续与学校开展合作，组织学生前往血库参观学习，以鼓励更多青年参与捐血活动。

蔡祖儿（25岁，南洋理工大学生）已捐血至少20次，因此在颁奖典礼上获得表彰。

她受访时说，母亲是护士，耳濡目染之下，她从17岁开始捐血。当她明白到有很多人需要输血后，她就定期捐血。

她忆述，18岁去捐血时，因为血液缺血红蛋白（Haemoglobin），两次被拒，于是她多吃菠菜、牛肉等食品补血, 一个星期后再去捐血。

谈及持续捐血的动力来源，她说：“每天都有人须要用到血液，自己的小小举动能帮助别人，感觉很有满足感。朋友第一次去捐血，我通常都会陪着去，在精神上支持他们。”

她也提到，父亲起初因错误观念，担心对她身体有害而不支持她捐血。“其实，对健康是没有影响的，而且这是一份善念和爱心，应该坚持下去。”

红十字会官方网站注明，捐血者必须年龄介于16岁至60岁，体重至少达45公斤；女性血红蛋白水平至少为每分升12.5克（g/dL），男性血红蛋白水平至少为每分升13.0克。

从去年2月起，血红蛋白未达标者，重新检测并捐血的时间间隔要求从一个星期改为一个月。