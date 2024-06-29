微电影大赛迎两组双料得主 首设最佳环境主题奖

中国导演为爱跨越千里，用五彩斑斓的镜头结合自身爱情故事，记录新加坡生活的美好瞬间，一举夺得微电影大赛“公开组”金奖和最佳导演奖。本届大赛也与国家环境局合作，首次设立“最佳环境主题奖”，以表彰深入探讨环境议题的创作者。

由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡华族文化中心以及《联合早报》共同举办的“我的新加坡狂想曲”微电影大赛，星期六（6月29日）举行颁奖典礼，共有11部作品囊括各大奖项。

张帆执导的《五彩斑斓的夏天》同时夺得“公开组”金奖和最佳导演。影片讲述了主人公从中国苏州穿越4700公里抵达新加坡后，如何通过女主的生活探寻新加坡五彩斑斓的建筑、语言、文化、美食，再从陌生变为深爱这座城市。

张帆受访时说，他为了妻子而来到新加坡定居，也在生活一段时间后爱上这座城市，因此有了人与城市谈一场恋爱的灵感。“由于整部影片只有我和妻子两个人拍摄和制作，加上天气非常炎热，因此过程也充满时间和体力上的挑战。”

这届大赛也与国家环境局合作，增设“最佳环境主题奖”，由梁明宝的作品《回家》获得。作品通过一名在外太空的女孩视角，用无人机游览陷于洪水的家乡——新加坡，并渴望回到这片土地生活。

梁明宝说：“以洪水为主题是因为愈发严重的温室效应，作品起名‘回家’是因为我们出国也会想回新加坡，如果有一天环境恶劣到后代只能生活在太空，他们应该也会很想回家。另外，拍这部片子也是希望观众能意识到环保的重要，为此付出一些努力。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉担任颁奖礼主宾致辞时说：“新加坡华族文化是独特且令人自豪的，作为一个多元文化社会，我们积极鼓励人们保留并强化各族文化的同时，也要与其他种族多进行交流，建立共同的经验和回忆。”

唐振辉：作品不仅巩固社会和谐 还可强化新加坡人共同身份

他指出，这些作品捕捉和展现了我们共同的文化传统，不仅能巩固社会的和谐，还可以强化我们作为新加坡人的共同身份。

新加坡华族文化中心主席吴绍均认为，今年的作品对新加坡多元文化的展现丰富多元，除了具代表性的建筑、政府组屋、小贩中心、美食和语言以外，还包括了新加坡过去与现在的变化及对残障者和乐龄者的关怀。

“值得一提的是，有八部作品利用第三视角从不同角度探索新加坡文化，通过镜头诉说着如何爱上这片土地。这充分体现了新加坡多元社会的文化交融。”

“公开组”银奖和铜奖分别由廖晴翎的《西游记（之西天取金）》，以及郑立国的纪录片《新潮》获得。“学生组”由吴卉婷的作品《一念之差》摘得金奖。

《我的超级神笔》同时赢得“最佳创意奖”和“网络人气铜奖”。“最佳演员奖”则由《岁月狂想曲》的蔡绍渠揽下，他也是上一届大赛的得主之一。

本届大赛也吸引了更多网络关注度，“网络人气奖”评选中，所有作品收到的总票数高达近27万张，而金奖由孙启恒的《曲•折》夺得。

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