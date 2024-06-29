逾万名小五生提前为国家庆生 烟花和红狮跳伞队最受欢迎

政府大厦前大草场再次迎来小学五年级学生，他们怀着激动的心情提前为国家庆祝59岁生日。当巨型国旗从空中缓缓飘过、国歌的前奏响起时，学生纷纷起立高唱国歌，表达对国家的敬意。

今年国庆庆典的首场国民教育演出在星期六（6月29日）举行，现场共有2万7000名观众，其中超过1万人是来自本地70多所小学的小五学生。

战斗机和红狮跳伞队的精彩表演将现场气氛推向高潮，学生们兴奋异常，掌声此起彼伏。他们挥舞着小国旗，敲击着从国庆礼包里取出的打击棒，热情地欢呼着。

土生土长缅甸裔学生 望有机会带父母一起现场观赏国庆表演

来自马西岭小学的潘晨（10岁）受访时说，虽然父母来自缅甸，但她在新加坡土生土长，非常开心能够现场观赏国庆表演。

她说：“这是我第一次观赏国庆表演，能在现场和其他观众一起唱国庆歌曲让我感到非常兴奋。我最喜欢的国庆歌曲是2021年国庆庆典的主题曲《前方的路》（The Road Ahead）。我希望将来有机会能够带着父母一起参加，他们也一定会喜欢。”

盛港小学的陈曦（11岁）也是第一次现场观看国庆表演。她说：“我每年都会和父母一起守在电视机前观看电视直播，作为一名新加坡人，我能够在现场观赏国庆表演，感到非常自豪。”

就读醒华小学的陈佳彤（11岁）则是第二次在现场观看国庆表演，去年和妈妈一同参加同样在政府大厦前大草场举行的国庆庆典。

她说，虽然是第二次看国庆表演，但她还是非常激动，最期待的是烟花表演，因为烟花五彩缤纷十分好看，平时很少有机会看到。

除了绚丽夺目的烟花表演，许多受访学生对红狮跳伞表演印象深刻。当红狮表演者从万尺高空跃下时，学生们纷纷仰天观赏，激动地拍手叫好。

由于冠病疫情，2020年和2021年国庆庆典主办单位暂停国民教育演出，令两届小五生错过了观赏体验。当年无法观赏国庆庆典的两届小五生，如今将分别受邀出席今明两年的国民教育演出。

今年将有四场国民教育演出，接下来的三场国民教育演出会在7月6日、13日和20日举行。两场预演则分别在7月27日和8月3日举行。