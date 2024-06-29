称三女子因声援巴勒斯坦被控 民主党接更正指示

召集数十人撑西瓜伞走向总统府的三名女子是因为涉嫌非法游行被控，与她们声援巴勒斯坦无关。内政部反驳新加坡民主党不实指控，要求民主党更正上传到数个社媒平台的帖子。

三名女子是莫斯曼（Mossammad Sobikun Nahar ，25岁）、西蒂（Siti Amirah Mohamed Asrori，29岁）和安纳马莱（Annamalai Kokila Parvathi，35岁），各面对一项抵触公共秩序法令的控状。

她们星期四（6月27日）被控后，民主党随即当天和隔日在脸书、Instagram和TikTok发文，称对政府决定提控三名组织游行声援巴勒斯坦人的女子，深感遗憾。贴文更指责人民行动党政府，无法容忍与他们意见相左者的观点和行动。

内政部星期六（29日）发文告驳斥说，三名女子是因为涉嫌在禁区内组织游行，违反公共秩序法令而被控，但是民主党的帖子却错误地暗示她们是因为动员人们支持巴勒斯坦人所以被控。

“决定提控这三名女子并非因为她们表达的观点，也无关这些观点与政府的立场是否一致。控状关注的是她们未经批准组织游行的行为。”

内政部强调，无论是为了什么，任何人在禁区内游行都是犯法的，禁区属于安全敏感区域，除了总统府外，也包括国会大厦和最高法院。当局明白一些新加坡人对以哈冲突感受强烈，之前有许多人通过合法渠道表达观点，不管立场是否与政府相同，政府都没有采取任何行动。

针对提控三女的决定，文告中提到，这是总检察署在考虑了警方的调查后做的决定，并非如民主党所言，由内政部长尚穆根做主。部长不做与刑事提控相关的决定。

兼任律政部长的尚穆根因此通过防止网络假信息和网络操纵法令办事处，向民主党发出更正指示，以及向TikTok发出针对性更正指示（Targeted Correction Direction）。

民主党必须在原来的脸书和Instagram贴文上附上更正通知，以及创建一个包含更正通知的新TikTok帖子。TikTok则须向所有看到帖子的本地用户传达更正通知。