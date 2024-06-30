好友短信借钱救急？ 慎防社媒应用骗局

警方指出，在2023年，涉及骗子通过短信平台联系受害者的骗案共有1万2368起，高于2022年的7599起。

健身教练陈琦慧（31岁）结束了一天的工作后正要休息，手机突然响起，原来是好朋友发来了紧急短信。

两人在短信应用Telegram上简单寒暄后，对方很快向她提出求助。“她发给我一个链接，叫我验证一下（内容）。”

陈琦慧没有多想就点击了链接，结果被带到一个网页，要求她“验证”一张“朋友”在餐厅菜单前拍下的照片。

她在重读短信后疑心顿起，“奇怪，这不像是我朋友平时发短信的语气。”

陈琦慧决定通过另一个短信平台WhatsApp联系这个朋友。“这个时候，我已经确信她的Telegram账户被黑客入侵了。”

事实证明，她的直觉是正确的。朋友一查之下，发现自己已从Telegram账户退出，而且无法再进入自己的账户。

朋友迅速采取行动，在第二天就更换电话号码，并取消了遭黑客入侵的电话号码，以避免账户被进一步滥用。

以上是骗子越来越多地使用短信应用联系潜在受害者的例子。

根据警方数据，在2023年，涉及骗子通过短信平台联系受害者的骗案共有1万2368起，高于2022年的7599起。约68%的案件涉及WhatsApp的使用，26.5%则使用Telegram。

新加坡警察部队行动局反诈骗公众教育局助理局长罗茜·安·麦金泰尔（Rosie Ann Mcintyre）警监表示，这两个短信平台是国人日常生活中最常使用的平台，并遭到骗子的滥用。

WhatsApp母公司Meta的发言人呼吁，人们在回应牵涉到金钱要求或个人信息的可疑短信时三思而行。

“确认是否认识这个联系你的人，绝对不要告诉人任何人你的两步验证或注册代码。”

三类常见短信应用骗局

盗用短信账户骗局： 骗子通过欺骗受害者提供手机号码和账户验证代码来控制他们的WhatsApp或Telegram账户。一旦骗子掌控了账户，他们会用同样的手法对受害者的联系人下手，侵入更多账户，或提出借钱、披露个人和银行详情等要求，以进行未经授权的交易。

骗子通过欺骗受害者提供手机号码和账户验证代码来控制他们的WhatsApp或Telegram账户。一旦骗子掌控了账户，他们会用同样的手法对受害者的联系人下手，侵入更多账户，或提出借钱、披露个人和银行详情等要求，以进行未经授权的交易。 招聘骗局： 骗子承诺提供薪酬优渥和轻松的工作，把受害者添加到聊天群组 或社媒频道中。骗子可能声称代表像TikTok、YouTube或Spotify等一类真实的公司。在完成简单任务并获得少量佣金后，骗子会告诉受害者需要支付一笔钱，来开始“赚大钱”或获得更高的佣金。

骗子承诺提供薪酬优渥和轻松的工作，把受害者添加到聊天群组 或社媒频道中。骗子可能声称代表像TikTok、YouTube或Spotify等一类真实的公司。在完成简单任务并获得少量佣金后，骗子会告诉受害者需要支付一笔钱，来开始“赚大钱”或获得更高的佣金。 投资骗局：受害者会被骗子添加到提供“高回报投资机会”的聊天群组或频道中。为了说服受害者，聊天群组会展示其他成员的推荐，声称从群组或频道推广的“投资机会”中获利。

【本系列由新加坡警察部队呈献】