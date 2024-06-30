忙碌打工人 拍短剧圆创作梦

深夜，孙上雅、陆希和吴鸣明三名职场女性还在电脑前忙碌着，但不是在处理日常工作，而是在规划周末的短剧拍摄。

尽管都在金融和科技行业努力打拼，她们的自媒体梦想依然炽热。工作之余，她们组建了自己的短剧团队“坡道风云”。

孙上雅说：“我们大学时就喜欢一起拍短片，那时只是为了好玩。这两年短剧在社交媒体上很火，我们就想着拍一些有本地特色的短剧，记录我们的生活，也带给观众一些共鸣。”

团队刚起步，设备和开销全靠三人投资，拍摄职责也由三人分担。

在金融业服务的孙上雅（29岁）白天跟数字和报表打交道，晚上则是短剧的导演、摄影兼剪辑，常常工作到深夜；从事科技业的陆希（30岁）工作时冷静严谨，在短剧团队中却是大开脑洞的编剧；在银行上班的吴鸣明（31岁）则是负责宣传和发行工作。

她们的短剧内容丰富多彩，有时是搞笑夸张的爱情故事，有时是贴近现实的职场酸甜苦辣。陆希说：“我们希望通过这些短剧，让更多人看到本地生活的多面性。”

观众的反馈也给了她们极大的鼓舞。孙上雅回忆道：“有一集讲求职的辛酸过程，很多观众评论说太真实了，让我们很激动，以后也想多拍一些类似的东西。”

谈及如何平衡工作与拍摄，吴鸣明说：“我们需要提前安排好工作，才能聚在一起讨论拍摄。短剧制作工作量也很大，但这是我们想做的事情，追梦不会觉得累。”

陆希补充道：“而且我们拍摄过程中还接触到了很多人，他们对创作和表演的热情也感染了我们。志同道合的朋友一起做喜欢的事，算是忙碌都市生活中的一种放松吧。”

几个月来，三人的默契逐渐加深，社交媒体上的粉丝也在持续增长。对于未来，她们希望能够为观众带来更多好作品，同时希望鼓励更多人勇敢追梦。