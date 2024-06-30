退役地铁列车展开新旅程 旧部件座椅变艺术品还可歇歇脚

使用多年的地铁列车“退役”后，里头的座椅和部件并没退休，而是开始新的旅程；它们化身为组屋底层的独特歇脚点，或成为城市景观中的艺术装置。这样的巧妙再利用，不仅让这些旧设备焕发新生，也减少浪费。

由于新列车陆续投入使用，陆路交通管理局从2022年开始招募合作伙伴，然后将退役的列车座椅和部件，捐给有兴趣的机构和团体。去年，陆交局发布首个可持续发展报告，当中提到通过与其他机构合作，为退役的列车座椅和部件寻找新用途，以另一种方式继续为公众服务，并且减少垃圾埋置场的垃圾量，同时又保留本地公共交通发展的历史遗产。

两年前，丹戎巴葛市镇理事会逐步在九个地点安装旧地铁座椅，包括巴弗罗路（Buffalo Road）第664座组屋的居民上下车处、剑桥路第40座组屋，以及红山景第120和第129座组屋等。

部分地铁座椅须先改装 才能装在墙上

丹戎巴葛市镇会副总经理吴安东尼（Anthony Ngo）受访时说，安装这些座椅是回应了居民的反馈，他们希望公共场所能设座椅或长凳。“这些座椅可以让人们在上下车处坐着等车，也可以让年长者在组屋底层坐着休息。”

他也说，团队原以为地铁座椅可以直接轻松地安装在墙上，但后来发现不是所有列车车厢的内墙都是平整的，因此部分座椅得先进行改装。

除了丹戎巴葛，义顺、马林百列等市镇也装有由地铁座椅翻新而成的歇脚处。

由新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）设立的新协立综合设施（Enabling Village），是陆交局的合作伙伴。新协立综合设施过去曾把海运用的集装箱翻新为会议场所，并将油桶再利用为花盆。

新协立就业与终身学习组高级署长王韶玮告诉《联合早报》，将地铁座椅再利用，符合新协立致力实行可持续发展的理念，因此与陆交局合作是“很自然的选择”。

新协立综合设施去年1月在公共区域的走廊，分别设置一个四人座和两人座的地铁座椅。王韶玮说，作为一个包容的社区空间，新协立希望提供更多选择，促进人与人之间的互动。

旧地铁座椅成特别装置 打造独特风景线

除了让人们歇脚用，旧地铁座椅也可成为特别装置的一部分。新加坡科技设计大学 （简称新科大）的八人师生团队利用地铁座椅和扶手铁杆，在两个地点打造独一无二的装置，供公众欣赏和使用。

新加坡科技设计大学利用地铁座椅和扶手铁杆，设计了名为“星号座”的装置，在去年9月至今年5月于苏丹门公园展示。（新加坡科技设计大学提供）

名为“星号座”（Asterisk Constellations）的装置，就在去年9月至今年5月在苏丹门（Sultan Gate）公园展示。另外两个名为“MRT Lounge 25”和“MRT Shell 88”的装置，则于2月至3月在索美塞地铁站附近的青年公园（Youth Park）展示。

新加坡科技设计大学利用地铁座椅和扶手铁杆设计的另两个名为“MRT Lounge 25”和“MRT Shell 88”的装置，陈列在索美塞地铁站附近的青年公园。（受访者提供）

负责这一项目的杨雅婷（Christine Yogiaman，49岁），当时是新科大建筑与可持续设计系副教授。她受访时说，设计过程中遇到许多挑战，包括在扶手杆数量有限的情况下，确保结构稳固。

“我们希望吸引公众到这些公园走动，让他们在意想不到的地点，舒适地坐在地铁座椅上。”

参与项目的杨志伟（29岁，建筑与艺术设计师）拥有新科大建筑学硕士学位。他主要负责将两个地点的装置设计转化为二维（2D）绘图，让施工人员了解装置的建构和所需部件。

他说：“这些装置有超过100个可移动部件，组装起来非常复杂，设计过程经过多次修改。”