“认领”三组屋 南洋理工学院学生与居民分享环保贴士

南洋理工学院学生“认领”校园附近的德义区三座组屋，与居民分享节能小贴士，从而帮助他们培养良好的环保习惯。

为支持2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030），总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐，今年3月在国会拨款委员会上宣布推出“认领组屋”（Adopt a Block）计划。

根据计划，本地理工学院和工艺教育学院学生，将“认领”学校附近的三座组屋，通过探访和工作坊等形式，让居民在省水、省电、环保和绿化这四大方面养成好习惯。

“认领组屋”计划启动仪式于星期六（6月29日）在南洋理工学院举行。担任活动主宾的孟理齐致辞时说，年轻人是推动我国可持续发展议程的关键，因此这项计划从学校附近开始，慢慢扩展至其他社区。

近160名居民参加活动 提高再循环意识

南洋理工学院学生也在星期六，首次为德义区居民举办活动。现场近160名居民除了可以逛旧物市场，还能参加微型蔬菜工作坊和改造升级工作坊，用再循环的材料制作钥匙链和零钱包等。

参与策划活动的南洋理工学院三年级生李铨耀（19岁）说：“为了更好地了解居民的需求，以及他们对环保的一些迷思，我们在活动前花了近三小时，挨家挨户地询问居民。”

结伴前来的德义区居民蔡竺株（76岁）和许美华（70岁）说，学生们的到来让这个年长者居多的社区充满活力。

蔡竺株说：“除了学习制作工艺品，我也学到不少省电的方法，比如经常开关冷气比较耗电等等。”

参与“认领组屋”计划的八所理工学院和工艺教育学院，接下来将陆续和区内居民进行交流。

义安理工学院二年级生颜芷妗（18岁）说，学生们将集合节能小贴士制作成传单派发给马林台（Marine Terrace）的居民，也将教导他们再循环利用旧衣服和纸皮等。