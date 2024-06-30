助获释者融入社区开启新生 社服机构办骑行挑战赛及亲子嘉年华

本地社区服务机构举办挑战赛，邀公众和释囚共同通过骑行筹款，同时提高人们对释囚重新融入社会的认识和支持。

HCSA社区服务（前称高峰社会服务协会）星期六（6月29日）举行“挑战珠峰支持重获新生”（Everesting for Second Chances）活动，并获得黄丝带新加坡、新加坡脚踏车联合会，以及全国志愿服务与慈善中心的支持。

约30名公众和释囚，参加了这项模拟骑行爬上珠穆朗玛峰（8848米）的室内活动。除了骑行，主办方还首次增设亲子嘉年华，让活动挑战者或释囚的家人，以及一般公众都能到活动现场参与骑行挑战以外的活动，同时为挑战者加油。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆是活动主宾，并参与骑行活动。

HCSA社区服务首席执行官彭金兰，感谢公众和骑行团体的热情参与和支持。她说：“参与者展现的决心和毅力，令在场释囚钦佩。这不是一段轻松的旅程，但他们从未放弃希望。”

参与者：帮助他们过上有意义生活

活动的筹款目标为50万元，目前已筹得近15万元。所筹集款项将捐给HCSA社区服务属下的高峰中途之家，以及提供烹饪和职业技能培训的HCSA学院。

参与骑行活动的公众彭秋惠（32岁）说：“释囚需要强大的支持网络来重建生活，并重新融入社会。他们已经服刑，我们应给予宽恕、接纳和支持，帮助他们过上有意义的生活。”

筹款挑战至7月31日结束，参与者可选择一次过或分多日完成骑行挑战。