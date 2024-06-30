滨海湾花园推出新景点 用数码技术展现云雾森林场景

滨海湾花园推出新景点“秘境森林”，利用数码科技展现栩栩如生的云雾森林场景，呈现在人们眼前的不仅有长得像猴面的兰花，还有树懒等动植物，为访客提供沉浸式的数码艺术体验。

滨海湾花园云雾林的新展览“秘境森林”（The Hidden Forest）星期六（6月29日）正式开幕。教育部长陈振声担任开幕仪式的主宾。

位于云雾林三楼和四楼的展览，由日本创意公司NAKED,INC.和滨海湾花园合作推出，展现云雾森林独特的生态系统中，植物和动物之间的相互联系，旨在寓教于乐。

访客在黑暗的秘境森林移动时，会刺激云雾林中植物的生长，可以近距离观察独特的猴面小龙兰（Dracula simia），以及在野外绝迹的“红天使喇叭花”（Brugmansia sanguinea）等植物。

往下到三楼，访客可以通过抚摸墙壁等互动方式，发现更多云雾森林中的动物，例如在别名“懒惰之树”的号角树附近，可能就会出现一只行动缓慢的树懒。

滨海湾花园局长罗志威在开幕式上说，云雾森林的海拔可高达3500米，仅占世界森林面积的1%，却拥有世上独有的丰富生物多样性，但由于前往这些云雾森林的路途不易，很少人有机会前往参观。“因此，秘境森林旨在通过数码和互动式媒介，提高人们对这些宝贵资源及极度濒危植物的认识。”

负责策划秘境森林的滨海湾花园植物冷室助理处长薛慧玉受访时说，这个展览耗时约六个月打造而成，共展示17种植物和16种动物。

她说：“要如何尽量让数码版的植物接近实物，是我们面对的挑战之一。所以我们会准备许多参考资料和照片来跟日本团队一起沟通，经过几次来回修改，达到满意效果为止。”

教育部长陈振声星期六（6月29日）和18名南侨小学的学生一起体验由滨海湾花园推出全新的“5G数码学习路径”，利用平板电脑在云雾林参与数码学习活动。（关俊威摄）

此外，陈振声当天也和18名南侨小学的学生一起体验由滨海湾花园推出全新的“5G数码学习路径”，主要让学生利用平板电脑，在云雾林和花穹参与各种数码学习活动，吸收各种有关植物和自然的知识，加强学生的学习体验。这个在第一通和资讯通信媒体发展局支持下推出的学习路径，将从下星期一（7月1日）起正式推行。

另一方面，新加坡青年节庆祝活动同一天也在滨海湾公园举行，陈振声是这场活动的主宾。

其中，由特别需求者协会朝阳学校、公教中学和毅道中学（Yishun Town Secondary）的65名学生所组成的联合合唱团，为庆祝活动献唱两首歌曲。

公教中学合唱团团员张钧皓（15岁）受访时说，这是他第二次与朝阳学校的学生一起合唱表演，他非常享受与团员们一起互动交流的时光。“最初偶尔会无法完全明白有特别需求的团员想表达什么，但随着几个月的相处，我已经学会从行动中了解对方的意思。在练习期间，他们也非常积极、开朗，所以跟他们交流时，我很开心，会忘记平时的烦恼。”

今年有来自130所学校的1800多名学生参与新加坡青年节庆祝活动，展现他们在舞蹈、戏剧和音乐方面的热情。三天的庆祝活动在本星期五、星期六及下星期五（7月5日），分别在不同场所举行。