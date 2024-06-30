贪高汇率找非法中介 男子万元汇中国没到账

男子申诉因贪图汇率高以及方便，找了非法中介汇款到中国，岂料对方拿了万元后竟不断拖延还款，男子报警。

卓金发（60岁，摊位助手）受访时说，他从去年开始帮在马国工作的中国籍未婚妻，汇款给对方在中国的家人，一直都没问题。但最近一次在6月12日汇款后，中国的银行户头那边竟没收到钱。

卓金发透露，自从牛车水的汇款中心出事后，他便不再使用那边的汇款中心服务。而这名中介是一名朋友介绍给他，对方提供的汇率高，而且他不愿意去银行排长队汇款，因此选择找这类中介汇款。

“之前要汇款时，都是与对方手下见面，把现金给他，之后等待对方汇款。这次未婚妻给我约1万6500元汇到她家人的银行账户，对方承诺当天晚上会到账，岂料却没到账。”

当时他马上打给对方，对方却不接电话，直到13日才回复说，他手下被警方逮捕，他需要去办事。

卓金发说，他本来已经报警，但相信对方会把钱还给他，之后取消了报警。但对方一直找借口拖延，还去了马来西亚云顶玩乐，他才不再相信对方，再次选择报警。

他也说，“我未婚妻的钱急着送回中国还房屋贷款和保险费，我们或许要先向老板借钱，把钱通过可信的同乡转回去，先把费用缴了，不然会影响到未婚妻在外国的居留。”

完整报道，请翻阅2024年6月30日的《新明日报》。