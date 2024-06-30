前年因泥泻事故断裂 乌鲁班丹公园连道全面重开

历时近两年，因泥泻事故而断裂的乌鲁班丹公园连道已完成修复工作，星期天（6月30日）全面重开。



国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，星期天早上走访这条位于预购组屋项目Clementi NorthArc附近的公园连道。沈颖也是负责武吉知马分区事务的荷兰—武吉知马集选区议员。泥泻处位于这个分区内。

她受访时说：“经过22个月修复工程，剩下的最后大概150米公园连道现在已经全面开放，公众可以使用了。与此同时，Clementi NorthArc预购组屋的社区设施也已经竣工，居民可以使用这些设施。”

坐落于金文泰6道和联邦西道的Clementi NorthArc，建筑工地西边在2022年9月2日发生泥泻事故。事发时工地泥土倾泻冲倒挡土墙，造成公园连道断裂，部分泥石流入乌鲁班丹河道。

坐落于金文泰6道和联邦西道的Clementi NorthArc，建筑工地西边在2022年9月2日发生泥泻事故。事发时工地泥土倾泻冲倒挡土墙，造成公园连道断裂，部分泥石流入乌鲁班丹河道。（档案照片）

事故发生后，当局紧急采取应对措施，并关闭公园连道展开修复工程，包括清理河道的泥石，将双溪乌鲁班丹恢复原来的深度和容量，北岸地段已在2023年3月重新开放使用。



随后，当局着手修复受泥泻事故影响而断裂的南岸路段，包括采取额外的加固措施，像是安装更多挡土结构，以及喷浆灌注层（Jet Grout Pile）和钢筋（rebar）等。此外，也修改了一些斜坡和楼梯的位置，让斜坡的负荷量分布得更平均。



南岸路段原定去年完成修复并重开，但由于工程范围较广，且受雨天及额外加固措施影响，部分路段于今年2月8日重开。



沈颖说：“修复过程当中，主要的考量是安全，因此建屋发展局也参考建设局的一些建议，把加固斜坡的措施扩大到更大区域，让斜坡更加稳固。”



问及如何防止类似泥泻事故再次发生，沈颖说，建屋局事后首先确保泥泻对附近组屋没有影响，并对正在兴建、处于类似地理条件的预购组屋项目进行检查。“这部分很重要，因为我们想让现在住在这里和即将入住的居民放心。”



修复期间，当局继续建造Clementi NorthArc的区内设施，包括多用途场地、凉亭和观景平台等；第210C、211和212座组屋附近，也一共设了四个公园连道出入口，包括轮椅坡道和楼梯。楼梯处也设有方便脚踏车骑士推脚踏车的坡道。

居民：修复后更美更便利 重返公园连道跑步骑车

居民沈启文（78岁）退休后，10多年来都会到公园连道晨运。“公园连道修复后比之前美，我来晨运也很方便。那时他们在做修复，如果要跑步或骑车就要走很远，所以我改到附近的公园晨运。”



在这一带住了15年的许永仁（47岁，资讯科技业）有时会跑步或骑车到花柏山再返回。“修复工程进行的时候，我需要绕更远的路，整个路程可能需要额外三四公里，很不方便，所以我在修复工程期间都没有到那里去。”



许永仁也是Gateway View居民联系网副主席。他说：“这里全面开放了，我们如今也可以重新探讨组织夜骑活动，像是从这里出发到湖畔（Lakeside）。”



原定于2022年中完工的Clementi NorthArc预购组屋项目，受冠病疫情影响而延误，六座组屋共1179个单位于2022年12月至2023年3月间才陆续竣工，包括三房式、四房式、五房式及多代同堂单位。



建屋局说，截至6月25日，1159个已售出的单位中，1150个单位（99.2％）的买家已领取钥匙。