扎吉哈：全面防卫成生活日常 国人理解与支持至关重要

世界局势动荡不安、各种威胁层出不穷，全面防卫已成为人们日常生活的一部分。对新加坡人来说，理解和支持全面防卫变得尤为重要，因为每个社会成员都发挥着重要作用。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈，星期天（6月30日）在蔡厝港战备军人协会（SAFRA）俱乐部的开放日活动上接受媒体访问。扎吉哈也是战备军协会长，适逢今年全面防卫40周年，他希望有更多人为全面防卫作出更多贡献。

“一些基层的倡议非常有帮助，我们已看到一些成效。全面防卫的成功因素取决于危机来临时，新加坡人能否团结一致。”

他指出，冠病疫情期间已有一些实例。“我希望在未来的危机或潜在威胁中，新加坡人能够坚定地站在一起，团结如一。”

国人支持全面防卫 战备军协收集逾4万承诺

配合全面防卫40周年，战备军协推出“我承诺全面防卫”（I Pledge Total Defence）活动，目的是鼓励新加坡人团结一致、帮助社群及向服役人员致谢，并承诺支持全面防卫。战备军协至今已收集到超过4万个承诺。

公众可在8月底前，上网https://ipledgetd.sg，提交承诺。

也是战备军协赞助人的尚达曼总统，星期天出席开放日活动时，也签名承诺支持全面防卫。陪同总统的包括总统夫人珍一藤木，以及国防部长兼战备军协董事会主席黄永宏医生。

七个战备军协俱乐部从6月15日至30日，连续三个周末举行开放日，多项活动紧扣全面防卫主题，吸引超过8万名服役人员及家人参加。

蔡厝港俱乐部是开放日的最后一站，活动包括以全面防卫为主题的巨型棋盘游戏、展览、急救演示和社区保龄球。

本地歌手兼创作人杨文艳（21岁）也到场演唱她为支持全面防卫而创作的歌曲《心火相传》（Carry Forth The Fire）。

今年有233名学生制作了60个向服役人员表达感谢的视频，其中10个获奖视频，将上传社媒和在战备军协俱乐部放映，直到8月31日。

接下来六周，全岛超过360所幼儿园的约3万名儿童，将参加感谢服役人员的艺术创作课程，同时有机会了解全面防卫的重要。

星期一（7月1日）是军人节。全岛超过180个商家推出超过220种涵盖餐饮、购物及休闲服务的优惠，让服役人员和战备军协会员使用，答谢他们保家卫国的贡献。

优惠将于8月31日结束，详情可上网https://www.safra.sg/appreciationdeals查询。