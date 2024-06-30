身在越南向本地供毒 狮城男被捕回国面控

潜逃越南后向新加坡提供毒品五年，新加坡男子遭中央肃毒局通缉，星期五（6月28日）在越南被捕后，已移交回我国面控。

肃毒局星期天（30日）发文告说，一名43岁男子因涉嫌贩毒，星期五被肃毒局逮捕。这名男子在海外活动，他因涉嫌提供毒品供新加坡同伙在本地贩卖而被通缉。

肃毒局说，当局在2021年2月调查一起贩毒案时，发现这名男子涉案。当时，一名36岁的新加坡籍男子因携带472克海洛英而被捕。他已经被判刑。

出入境记录显示，43岁男子于2019年9月27日离开新加坡，肃毒局随即向海外执法机构寻求协助，以了解男子下落。

在越南公安部毒品犯罪调查警察局的协助下，男子上星期五被越南驱逐出境，并移交给新加坡。

肃毒局副局长（行动）陈亮华感谢越南公安部毒品犯罪调查警察局在行动中给予大力支持。他说，两国执法机构密切合作，反映双方牢固的工作关系和信任。

以为在越南建据点供毒而不受罚 “他完全搞错了”

“（嫌犯）以为只要在越南建立据点，就可以继续向新加坡的同伙供应毒品而不受惩罚。他完全搞错了。肃毒局将追查所有线索，并继续和外国执法伙伴密切合作，将这类罪犯绳之以法。”

肃毒局曾在2021年2月21日至26日展开扫荡行动，并在23日的行动中，于河谷弯一带逮捕一名36岁男子，并把他带到兀兰75通道的住家进行搜查，结果起获472克的海洛英、345克的冰毒、503克的大麻、七颗爱他死药丸、50片麦角酸二乙酰胺迷幻药邮票，以及吸毒工具。

当局相信是在调查这起案件时，发现这名已在越南的本地男子涉案。