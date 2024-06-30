实里达机场7月1日起 离境客须多付20元机场费和航空税

7月1日起，从实里达机场离境的旅客须多支付20元的机场费用和税，即费用总共是49元，用于应对不断上涨的机场运营和监管成本。

新加坡民航局和樟宜机场集团星期六（6月30日）回复《联合早报》的询问时说，实里达机场的乘客服务与保安费从7月份起，将从25.90元上涨到41元。从明年4月和2026年的4月起，这项费用也将分别调高至44元和47元。

经过调整，实里达机场对离境旅客征收的乘客服务与保安费，将接近于樟宜机场目前收取的46.40元。樟宜机场集团指出，这笔费用将作为集团运营的资金，也用于改善机场基础设施。

同时，民航局向实里达机场离境旅客征收的航空税也将从3.10元提高到八元，与当局在樟宜机场收取的费用相同。航空税主要用于航空枢纽发展和各项监管职能。

根据民航局最新的年度报告，截至去年3月31日的财政年度，民航局征收了8980万元的航空税，是当局的第二大收入来源。

乘客服务与保安费和航空税会在乘客购买机票时一并收取，属于额外附加在机票价格上的费用。这两项收费适用于乘坐商业航班的旅客，或是一些私人飞机和包机航班的旅客，具体取决于航班的目的。

7月起，从实里达机场出发的乘客总共要支付49元的机场费用和税，而目前的费用为29元。明年4月起，这一费用将增加到52元，并于2026年4月起再度上涨到55元。

另外，机场还将对航空公司征收一项新的最低离境航班费用（Minimum Departure Flight Charge ，简称MDFC)，定于每趟航班1100元。机场的飞机降落和停放费用也从7月起上调，并于明年和2026年继续上涨。

民航局与实里达机场：新费用调整有助收回运营成本

新加坡民航局（机场经济监管司）司长白惠颖和实里达机场总经理蔡进福说，新的费用调整将使实里达机场能够更好地收回运营成本，以便继续为乘客提供安全和稳定的航班。

他们指出，调高实里达机场费用的计划原定于2020年初开始，因为冠病疫情的影响而搁置至今。

“随着疫情过去，考虑到实里达机场的营运需要和航空业的复苏情况，樟宜机场集团于今年1月份，对机场的费用进行了审查，新的收费标准是在3月份获得民航局的审批。”

去年11月7日，交通部长徐芳达在国会书面答复中指出，截至2023年11月，实里达机场的客流量已经超过了冠病疫情前的水平，跑道使用的频率也接近饱和。

白惠颖和蔡进福补充，尽管通胀压力加重了成本，但实里达机场的费用自2018年以来一直没有改变，连航空税也已经13年没有调整了。

目前，实里达机场的服务成本，包括起飞和降落的机位、跑道和停机坪维修，以及航站楼服务，主要通过现有的这两项费用来回收。

“机场也将开始征收最低离境航班费，可以更好地反映每个航班在实里达机场使用设施和服务的情况，并回收部分运营成本。最低离境航班费适用于所有需要支付乘客服务与保安费的航班。”