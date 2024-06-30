滨海湾高球场关闭 职总俱乐部将提供其他实惠打球场地

营业18年的滨海湾高尔夫球场租约到期，星期天（6月30日）正式关闭。这个球场多次获奖，是本地唯一在夜间向公众开放的18洞场地，为不少高球爱好者带来无数美好回忆。

受访会员对球场停业感到惋惜，多人考虑加入其他乡村俱乐部。管理滨海湾高尔夫球场的职总俱乐部承诺，会通过其他途径继续为公众提供实惠的打球场地。目前，职总俱乐部通过My Golf Kaki（MGK）计划，让公众以相对负担得起的价格使用球场。

随着滨海湾高尔夫球场关闭，万礼执行员高尔夫球场是本地唯一公共球场。

35岁的红茶菌业者孙秀珍星期五（28日）受访时忆述，她20出岁第一次和老板一起来到滨海湾高尔夫球场打球，至今承载了许多回忆。“我觉得很难在新加坡找到这么好的公共球场了……而且这里不是个很昂贵的消费处，公众可以坐在这里吃喝，看着美丽的风景。为什么要把这块地拿去建公寓呢？”

孙秀珍说，她可能会在球场关闭后到其他俱乐部打球，如拉古娜国家高尔夫度假村俱乐部，但那里的费用相当高。

职总俱乐部旗下计划 提供更多海内外高球场选择

职总俱乐部星期天发布的文告指出，虽然滨海湾高尔夫球场关闭，职总俱乐部将继续通过MGK计划，给予公众一个更容易参与、也实惠的高尔夫球平台。MGK不仅在平日为会员提供更多预约时段，也增加了胡姬乡村俱乐部夜间高尔夫球的开放天数。

滨海湾高尔夫球场关闭，但职总俱乐部将继续通过My Golf Kaki计划，为公众提供实惠和容易参与的高尔夫运动。 （叶振忠摄）

MGK近期为会员提供更多本地和海外高球场的选择，除了胡姬乡村俱乐部，也包括樟宜高尔夫球场、华伦高尔夫球场，以及乡村俱乐部（Warren Golf & Country Club）等，会员同时能使用在马来西亚和印度尼西亚的高球场。

林建发（56岁，广告总监）18年来是滨海湾高尔夫球场的常客， 一周有五天在这里打高尔夫球。

他感慨道：“这里建设的很好、很漂亮，运营得不错。无论政府出于什么目的须要拿回这块地，就这样关闭相当令人惋惜。”

星期五来到球场、争取在营业的最后两天打球的还有林玮敬（32岁，销售经理）和三名友人。他们是在冠病疫情暴发前接触高尔夫球，如今在滨海湾高尔夫球场打最后一场球，感觉苦乐参半。

林玮敬透露，球场的预约时段非常抢手，必须苦守在电脑前，等着午夜到来，快速抢夺预约时段。

谈及之后的打算，林玮敬及友人认为，乡村俱乐部的会员费用或许较难负担，他们考虑加入MGK计划。

职总俱乐部总裁林荣利说，职总俱乐部总希望继续让能高尔夫成为一项负担得起、容易参与的运动，他们自去年开始就大力推广MGK计划，获得了不错的反应。MGK会员人数在过去的12个月里，从7000人增至超过9000人。

高尔夫协会：滨海湾高球场关闭影响重大

新加坡高尔夫协会会长陈聪发说，滨海湾高尔夫球场的关闭对非私人俱乐部会员的高球爱好者有重大的影响，也意识到我国土地稀缺，提高了参与高尔夫球的门槛。

他说，协会将继续发挥领导作用，建造坚韧且具包容的高尔夫生态系统，也会与利益相关者合作，带来符合城市好和本地高尔夫球发展需求的成果。