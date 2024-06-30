60名青年成为“和谐大使” 促进社会跨种族宗教凝聚力

60名来自高等学府的本地青年受委为“和谐大使”，一起为鼓励更多年轻人重视社会凝聚力、促进我国种族与宗教多元和谐尽一分力。

本地公民组织“和平玫瑰”星期天（6月30日）联合淡马锡基金会举办2024年和谐对话会，主题为“在多元文化社区中引导负责任的青年主张”。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪出席对话会，并任命12所高等学府的60名青年为“和谐大使”（Harmony Champions）。

这些青年来自三所工艺教育学院、五所理工学院，以及新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学等公立大学。

他们将参加一系列的培训计划，培养他们参与社会、种族和宗教凝聚力相关活动的能力。这些“和谐大使”也会接触和探讨与宗教和谐及冲突解决相关的案例研究，并在社媒上讲述故事，表达观点。

陈杰豪在致辞时说，任命仪式不仅是正式认可，也彰显了“和平玫瑰”（Roses of Peace）所坚持的理念。

和平玫瑰自去年2月推行“和谐大使计划”（Harmony Champions Programme），这是一项由青年驱动的自下而上的倡议，旨在传播和平、友爱与和谐的信息，以促进社会更加团结。

陈杰豪：必须保持国家团结 拥抱多元种族和信仰

陈杰豪说：“我们目前正在一个充满冲突和竞争的世界里前行。在全球范围内，两极分化意识形态的兴起和错误信息的泛滥播下了不和的种子，造成了社区内部的紧张关系和裂痕。”

他指出，新加坡是一个国际联系紧密的小国，比其他国家更容易受到这些发展的影响。

陈杰豪强调：“我们社区内出现的任何社会分歧都可能威胁到我国社会凝聚力。因此，我们必须保持国家团结，拥抱多元种族和信仰。”

他也指出，和平玫瑰等组织为国人创造了公开讨论跨宗教议题的安全空间，在促进和谐与团结方面发挥着关键作用。

今年的对话会主要探讨在数码时代，如何在增强青年主张与倡导能力，以及确保其观点不过于激进之间取得微妙平衡。

其他议题也包括如何利用数码平台宣导更包容的观念、如何为线上和线下的建设性对话创造安全空间等。