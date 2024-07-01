法院借力生成式AI 助民众诉诸法律

尽管像生成式AI这样的科技具备庞大潜能，法院优先考虑的仍是以负责任的态度来推行。

如果你是与装修公司发生争议的屋主，或者是希望向客户追回付款的店主，你涉及的纠纷正是小额索偿庭所专门审理的事宜。

在这里，不允许律师介入。那么，作为一名自行诉讼者，你该如何帮助自己呢？

在符合严格保障措施的情况下，生成式人工智能（Generative AI）具备帮助普通人应对法律程序的潜能。

生成式人工智能的运用是新加坡法院探讨的一系列科技计划之一，旨在为法院用户提供更便捷的司法途径。

负责转型和创新的艾迪阿都拉（Aedit Abdullah）法官表示：“越来越多的程序在没有律师的情况下进行，这已成为默认模式。人们希望程序更简单、更快捷，以节省时间和资源……科技有望满足这些需求。”

5月30日，艾迪阿都拉法官在新加坡社科大学举办的第五场“与社区对话”活动中发表了讲话。

在题为“科技作为通向司法公正的桥梁”的开场演讲中，他强调了法院在确保司法公正中的角色。法院有责任维护一个能够满足所有人需求的司法系统。

“法院有义务协助自行诉讼者。至少在提供法律信息方面，让自行诉讼者可以考虑采取哪些符合自身利益的举措。”

“人们希望程序更简单、更快捷，以节省时间和资源……科技有望满足这些需求。”——负责转型和创新的艾迪阿都拉法官

负责任为优先考量



尽管像生成式人工智能这样的科技具备庞大潜能，法院优先考量的仍是以负责任的态度来推行。

新加坡法院转型与创新总监陈建伟在活动的一个小组讨论中表示，法院在开发生成式人工智能工具上投入了大量时间，因为需要严格的保护措施来保护用户并减轻系统安全和道德风险。他也是小组讨论的主持人。

例如，在经过六个月的实验后，新加坡法院决定不推出法律聊天机器人，因为它的回答并不可靠，无法准确地适用于所有案例，包括对有关上诉期限的答复。

陈建伟说：“如果需要精确答案，但却依赖法律聊天机器人所提供的答复，这会很不安全，反而可能对使用者不利。”

他强调，很多创新可以在不使用生成式人工智能的情况下完成。重新设计法院程序，加上“谨慎使用精心构建的算法或决策树”，也能显著改善系统。

参与第五场“与社区对话”活动小组讨论的成员，探讨了利用科技加强司法公正的可能性和挑战。（图/新加坡法院提供）

高科技与高度互动



四名参与小组讨论的成员表示，除了采取高科技的做法，法律服务还必须保持“高度的互动和支持”（high touch），以把触角延伸至边缘化群体。

新加坡法律义务办事处邻里法律部门主任蔡承颖说，在该办事处位于后港天德圣宫的社区法律中心，超过三分之一的访客年龄在65岁及以上，当中许多不会说英语或上网。

为了帮助这些人，该慈善机构于是与社工、辅导员和家庭导师合作，因为这些专业人士通常是弱势群体首先求助的对象。

这些专业人士可以使用新加坡法院的数码工具为客户查找法律信息，或将他们引导至政府的ServiceSG中心，这些中心的数码礼宾员都受过使用这些工具的培训。

新加坡法律义务办事处创建的自助网站LawGoWhere.sg提供了有关常见法律问题的资讯，这些都是在免费法律诊所常被提出的问题。

这些信息根据人们常用的表达方式呈现：“我失业了”、“我买的东西不能操作”或“我家里有人突然去世”。

在这一点上，工具必须通过减少法律和技术术语来促进理解，在新加坡管理大学修读电脑和法律专业的本科生甄彦杰补充说，他正在研究大语言模型在法律行业的应用。

他说：“自行诉讼者在法律领域应对各种问题时已经够忙了，我们最不希望看到的就是由技术造成的额外混乱状况。”

数码化也要人性化



虽然数码工具能逐渐满足许多人的需求，但律师的“人性化元素”不容忽视。

瑞信德律师事务所（RHTLaw Asia）律师兼新加坡社科大学法律讲师温威名说：“（机器）无法让你深切地感受到有人在倾听、同情或帮助你解决问题。”

除了人际交往技能，律师的另一个关键价值在于处理没有判例法可循的突破性或新型案件，这些案件是生成式人工智能无法训练的。

温威名说：“那是人类的优势，因为（我们）有想象力，（我们）可以解决问题。如果你问我们应该往哪个方向走，只有人类才能回答这个问题。”

艾迪阿都拉法官补充说，在一个科技先进的系统中，律师始终有一席之地，无论是补充生成式人工智能的不足，还是为希望获得人类判断和保证的客户提供全面法律服务。

他说：“可能会有各种各样的反应方式。司法系统应尽量去适应这些反应方式。”

数码化如何提供助力



更加顺畅

引导式数码流程协助用户更好地应对法院程序

线上车祸理赔网站让交通事故各方能够模拟他们可能涉及的责任和赔偿，从而考虑是否值得将索赔提交法院或达成庭外和解

离婚电子服务允许采纳简化途径的离婚案件中的各方，通过引导的过程，在网上准备和提交文件，并自动生成所需的法院文件

遗嘱申请认证电子服务协助生成申请执行遗嘱所需的法院文件。它也从Singpass和其他经过核证的官方来源，检索申请人的信息和死者的信息

与美国初创公司Harvey AI合作探索的生成式AI，具备在小额索偿案件中指导各方提交案件、草拟文件和整理证据

更加简便

法律程序正在重新设计，让用户更加易于使用

法律文件现在可以通过Singpass在电子诉讼平台上进行数码签名

若当面送交法院文件给当事人的尝试不成功或不切实际，可通过Singpass应用的收件箱送达

用户可以通过courtorders.gov.sg检查庭令是否属实及确认是由新加坡法院发布，而不必亲自前往法院验证或要求一份获得认证的纸质庭令

更加快速

科技加快法律程序，以更加快速地解决案件

新加坡法院的移动应用为律师提供了随时随地使用电子诉讼的便利。律师可以查阅案件档案、文件和听审日期，并取得听审的排号

科技工具支持远程听证，并有望更高效地翻译和记录法庭证词

在小额索偿庭中，生成式人工智能未来可能协助写出事件发生的时间顺序和摘要，协助该庭推事处理大量证据和文件

【本系列由新加坡法院呈献】