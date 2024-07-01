蔡纪典卸任南洋普宁会馆会长 吴佶财接棒

南洋普宁会馆担任会长20年的蔡纪典交棒给署理会长吴佶财，新理事会将筹备明年85周年大庆，并成立多个小组为会馆注入活力与生气。

今年76岁的蔡纪典早在1968年就成为南洋普宁会馆会员，1991年加入董事会从查账做起，从2005年起担任会长至2024年。他接受《联合早报》访问时说：“国务资政李显龙在担任总理20年后，于今年卸任。我也跟他一样，在这个好时机退位让贤。我要感谢团队这么多年来一起完成各项任务，遇到的挑战都能迎刃而解。”

蔡纪典在新一届理事会将担任会务顾问暨前会长。

蔡纪典在任内，完成会所从庆利路（Keng Lee Road）搬迁至芽笼27巷A永久地段的浩大工程。楼高八层的普宁大厦于2017年落成，既有龙凤青石雕、金光闪耀“百蝠图”，也有线条和色调夺目的方形金框格，兼具传统与现代气息。

广纳乡贤免入会费至明年底

普宁会馆将于7月5日在普宁大厦举行第57届（2024-2027年度）理事会就职典礼，主宾是文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆。各大潮社组织如潮州总会、义安公司、潮州八邑会馆、醉花林的领导都将出席。

新一届理事会共46人，约15％是新血，七八位是50岁以下年轻理事，女性占约15％。

候任会长吴佶财（60岁）活跃于社团30年，十多年前加入普宁会馆，接任会长前是署理会长。他感谢乡亲的厚爱，推举他担任最高职务，也感激蔡纪典带领会馆20年。

吴佶财说：“会馆需要传承和创造未来，这是我们这一代华社领导人的责任和挑战。我需要我的团队，无论是副会长、理事或乡亲团结一致，以‘为乡亲，爱会馆’的精神服务社团，并引介年轻乡亲加入会馆。”

普宁会馆目前约有500名会员，估计新加坡的普宁人超过20万人，会馆希望会员可增加到800人至1000人。为广纳乡贤及配合85周年大庆，即日起至明年底申请加入者可免入会费。另外，目前只有新加坡公民可成为会员，新理事会将探讨修改章程，放宽让永久居民成为准会员。

新一届理事会也将成立妇女组、青年组和义工队，希望能举办更多活动，为会馆注入活力与生气。吴佶财说，12名副会长将各自带领一个小组，任务将在理事会就职后召开第一次董事会时委派。

明年中旬会馆计划组团前往泰国、香港和中国普宁，预计会有超过100人参加。候任第一副会长林怡丰说：“此行除了与海外同乡组织加强联系，也让会员对祖籍有进一步了解，同时希望能吸引到年轻会员加入。”与此同时，会馆将积极参与本地其他潮团活动，促进新加坡潮社大团结。

连任司理的余义源说，会馆将设立网站，并即时在脸书发布最新动态，通过网络平台拉近与海内外乡亲联系，以及让更多公众和年轻一代认识普宁会馆。

潮州会歌迎85周年庆

2025年普宁会馆迎来85周年大庆，筹委会将在新理事就职后随即成立。吴佶财说，除了诚邀海内外友好团体组织参与盛大庆典宴会，筹委会也会集思广益，举办别开生面的活动。林怡丰说，为会馆量身打造的潮语会歌已初步完成，进入精修阶段，届时会隆重发布。

普宁会馆于1940年由南来先贤张伯贤等人成立，二战前会员仅约200名。1965年会馆庆祝银禧时，在时任名誉会长方燕山带头下，购置庆利路地段。2011年旧会所被征用，获赔偿约4000万元，买下芽笼永久地段建造现有会所。

吴佶财呼吁：“欢迎其他华人社团、各种族和宗教组织借租场地和设备。三楼设有专业中央厨房，里头装置了两架食物升降机，可运送菜肴到六楼及八楼宴会大厅，以及九楼天台。”宽敞的天台可组织观景、赏月、茗茶和烧烤等活动。