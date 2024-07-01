5000人参与潮安会馆60周年嘉年华 中国非遗英歌舞助兴

潮安会馆举办60周年嘉年华，请到热闹激昂的中国国家级非物质文化遗产潮汕“英歌舞”演出助兴，吸引约5000人参与盛会。

今年1月底就职的潮安会馆第37届董事会，由张学彬接任主席。4月中新董事会组团，浩浩荡荡前往中国潮州举办60周年庆典。6月23日会馆在麦波申民众俱乐部旁空地举办大型嘉年华，让没能到潮州参加庆典的会员也有机会欢聚一堂，以及让更多人认识潮安会馆。

嘉年华由麦波申F区居民委员会协办，麦波申区议员陈佩玲担任开幕主宾。除了结合舞蹈、武术、戏曲于一体的“英歌舞”，当天还有南华潮剧社呈献的《梅英表花》和《罗成陷阵》等精彩表演。

本地难得一见的传统潮州“糖葱薄饼”。（档案照片）

现场有超过15个游戏与美食摊位，传统潮州糕点“糖葱薄饼”更是难得一见。4月会馆组团返乡时，妇女组特地将麦芽糖制成的糖葱运回新加坡，并放在冰箱冷藏，当天参与的会员和公众才有口福。20公斤糖葱可供应2000份薄饼，再加上芫荽（俗称“香菜”）、花生、芝麻等一起包裹。

嘉年华会从上午10时至晚上8时举行，现场还进行多轮幸运抽奖，由理事和赞助商提供丰富现金、礼券和奖品。

嘉年华筹委会主席李毅赋（后排左四）和青年团在潮安会馆感受到家的温暖。（新明日报照片）

嘉年华筹委会主席李毅赋致辞时说：“在潮安会馆我们见证‘传承’两个字的真正意义。我们就像一家人，不分身份、地位和头衔。办活动时，大家一起筹备和帮忙；聚餐时，妇女组就像阿嫲无微不至地照顾我们；闲暇时，大家欢聚一堂、举杯畅饮和分享生活。”