AI转写眼镜助听障人士无碍沟通 工教院学生展示多项创新项目

为帮助听障人士更好地与人沟通，24名来自工艺教育中区学院的学生组队开发一副利用人工智能进行语音转写的眼镜，使用者只需背一个小腰包，戴上一副眼镜，和别人对话的时候就可以看到“字幕”。

名为“AI Voice Vista”的眼镜借助生成式人工智能ChatGPT，把语音转换成文字，并且显示在具有扩增实境（AR）功能的眼镜上，过程只需几秒钟，目前只支持英语。如果有很多人说话，则会分别标注出来。

队员之一蔡枝恩（17岁）告诉记者，他们做了大量研究，也咨询新加坡聋人协会，得到了一些启发。队员们在软件、硬件等方面分工努力，用半年时间制成样品，再邀请聋人协会的成员帮忙测试，提出改进意见。

蔡枝恩说：“我们第一次测试的时候，字太大，影响了视觉。所以我们把字调小，放在底部。对于使用者来说，效果就好像我们在看有字幕的电影一般。”

除了显示面对面的人说话的内容之外，这一眼镜还利用人工智能捕捉其他生活中的“提示音”，并给出字幕，例如：“鸟叫声”“关门的声音”“有人走近的脚步声”等。

使用者无须身在有网络的环境，只需在腰部佩戴一个对应的设备。蔡枝恩提到设备很轻，不会影响活动。

她说：“我们计划加入更多语言，还想引入翻译的功能，甚至是翻译手语。我们想在眼镜上加一个摄像头和音响，通过AI来识别摄像头拍到的手语并且翻译，再通过音响让眼镜可以‘说话’，达到双方沟通的效果。”

蔡枝恩和队员们在工艺教育局和香港职业训练局联合举办的国际学生研讨会上，展示了这个创新项目。此研讨会于6月26日至28日在香港举行，约620名学生参与。他们来自新加坡工教院、香港职业训练局和深圳职业技术大学。工教院的学生团队所展出的项目共15个。

轮椅摄像车 助爱好摄影的体障者拍摄影片

另一展出的项目“轮椅摄像车”，由工艺教育东区学院的18名学生制作。

摄像车能帮助热爱摄像的残障人士捕捉不同角度的电影镜头，以讲述他们的故事。项目设计类似在一个四轮板车上放置了座椅，可以前后左右以及弧线移动。座椅前方放置了可以调整角度的摄像机，使用者还可以设置其他设备来让镜头更稳定。

目前学生们通过3D打印辅助，成功做出了一个迷你版的轮椅摄像车，使用者可以通过网页、无线控制器或者内置操纵杆来控制小车进行拍摄。

队长刘运恒（17岁）说：“我们最终的目的是做出一个真的可让人坐上去的轮椅摄像车，方便那些行动不便的摄像爱好者。目前的迷你版也可以帮助很多人在一些特殊角度进行拍摄，我们也会进一步改进。”

谈及参与项目的收获，刘运恒说：“我们在调研和制作的过程中，学会了要换位思考，真正地站在那些残障人士的角度，体会他们的需求并进行创新制作。我希望每个人的梦想都能获得支持。”