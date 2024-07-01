传刘程强参选东海岸 行动党议员陈杰豪平常心面对

工人党上届竞选东海岸集选区的团队虽失去佘雪玲一员大将，近期却盛传前秘书长刘程强将再出山参选，人民行动党东海岸集选区议员陈杰豪强调以平常心面对。

也是国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长的陈杰豪说：“无论反对党派谁参加大选，都不会影响我们继续为居民服务。我们会因此做得更多、更少或是改变策略吗？答案是否定的。”

除了陈杰豪，东海岸集选区议员还有副总理王瑞杰、总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士这两位政务官、国会副议长陈舜娘，以及陈慧玲。

至于2020年大选以6.78％的得票差距败北的工人党东海岸竞选团队，社交媒体记录显示，只有阿都沙利和符策涫仍活跃于东海岸。

原代表工人党参选的陈励正今年初，基于想把更多时间留给家人和发展事业等个人原因退党，他也是工人党盛港集选区议员何廷儒的丈夫。另一竞选代表黄富荣在脸书上的公共主页则自2020年7月大选结束后就没有更新。

东海岸居民对刘程强看法不一

针对传言指2020年宣布引退的刘程强或将填补工人党东海岸团队佘雪玲因婚外情退党留下的空缺，受访东海岸居民有些认为刘程强亲民且有个人魅力，但也有人觉得他的做法稍嫌旧、影响力有限。

另有居民认为，作为大将的佘雪玲离开团队将影响支持率。居民陈安妮（58岁，家庭主妇）说她投人不投党，她相信佘雪玲走了，反对党还是有高素质的候选人。若刘程强加入，相信可以为工人党赢得不少支持。

据在勿洛北1街第216座巴刹与熟食中心开档近10年的摊贩郑荣财（64岁）观察，行动党和工人党都经常走访这家熟食中心，近期也更常看到刘程强出现。

“这里的选民很多是坚定支持行动党或工人党的年长者，不会轻易改变。倒是年轻人可能会因为佘雪玲的事件动摇。”

宣布引退后，工人党前秘书长刘程强（中）仍时不时亲自售卖《铁锤报》。这是他今年6月走访勿洛北85凤山中心的照片。（取自工人党脸书）

郑荣财认为，行动党处理冠病疫情的表现不错，东海岸议员也尽力服务选区，工人党要赢得更多选票会有困难。

陈杰豪：政治不只关乎对垒反对党 为国人打造美好生活更重要

陈杰豪接受《联合早报》采访时一再强调，政治不只关乎执政党对垒反对党和竞选活动，更重要的是为新加坡人和东海岸居民打造更美好的生活。

至于行动党总部在东海岸会不会增加团队保住议席的压力，陈杰豪回答得坚决：“行动党的精神不在于一个建筑。党的精神在于党员、党的理念和价值观，我们为国效劳，而且为民服务。”

陈杰豪也深切感受到不少居民面对通胀压力，尤其是没有家庭支持的年长者，因此他所管理的甘榜菜市区针对不同痛点推出不同计划。

甘榜菜市有两座小贩中心和15家咖啡店。陈杰豪的团队与业者商量推出实惠的餐饮选项，同时让甘榜菜市居民在指定餐饮场所享有特别折扣，以及为有需要的家庭提供购物礼券。

首次参选的陈杰豪在冠病疫情期间当选，接见选民活动恢复实体形式后，仍有很多人通过电邮和社交媒体平台求助。常见的居民问题涵盖生活费、住房选址、财务困难和邻里纠纷等。（白艳琳摄）

对于部分群体对房地产税的担忧，他表示理解，也会尽力解释和减轻影响。

工人党团队则在每周进行的家访中辨认需要额外援助的家庭，通过2016年推出的成长计划（Project Grow）为他们派发食物。

符策涫日前在脸书感激居民在团队走访时坦诚对待，让他们能够体察民情，进一步推行政府政策上的改革。

2020年代表工人党竞选东海岸集选区的符策涫（右一）和阿都沙利（右二）仍定期走访这个选区，今年2月也向居民拜年。（取自符策涫脸书）

他重申了工人党的立场：“我们也向居民强调，工人党是一个理性的政党，绝对不会为反对而反对。”