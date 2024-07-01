来届大选东海岸和西海岸集选区最热 易华仁案或左右选情

上一届大选的得票率、朝野政党在选区走动的频率，乃至对面街是不是反对党选区，都有可能是决定选区在来届大选“热不热”的因素。不少受访居民认为，继在2020年爆发激烈选战，东海岸和西海岸这两个集选区在来届大选，仍会是战火燃烧得最猛烈的重点战区。

《联合早报》日前走访这“两岸”发现，居民认为，是不是大选热区的最主要依据，就是上一届大选反对党的得票率是否较高。

周睿杰（43岁，行销人员）认为东海岸选区的选情肯定会热，他说：“工人党在东部的得票率一直都不差。”

目前在国会拥有八个议席的工人党，2006年开始连续四届大选竞逐东海岸集选区议席，这里的人民行动党团队在这些年的选区得票率一直都低于全国平均，就算2015年有建国总理李光耀逝世以及建国50周年因素，让行动党在全国取得69.86%的好成绩再次执政，它在东海岸的得票率是60.73%，在行动党胜选的集选区当中排在最后。

从2006年以来的连续四届大选，行动党在东海岸集选区都面对工人党的挑战，这些年的选区得票率都低于全国平均。（联合早报制图）

工人党上一届大选更是将行动党在东海岸的得票压缩到53.39%，是这个选区1997年成立以来白党的最低。

西海岸集选区则是2020年全国大选胜负差距最小的选区，当选的行动党团队与竞逐议席的前进党之间，只有3.36%或4662张选票的差距。

2011年和2015年大选，行动党在西海岸集选区都取得非常优异的成绩，但2020年大选面对行动党前议员陈清木医生率领新成立的新加坡前进党团队，胜负差距只有3.36%，是这一届大选差距最小的选区。（联合早报制图）

西海岸居民麦家全（61岁，售货员）对那年大选的激烈程度记忆犹新，尤其是行动党前议员陈清木医生率领他新创立的新加坡前进党团队到亚逸拉惹区拉票时所获得的热烈欢迎，他相信热度至今没有减弱。

政党继续走访选区 最近频率增加



浏览各政党的社交媒体账户也不难发现，行动党、工人党和前进党过去几年都继续在选区走动，最近频率还有增加的趋势，让居民感受到大选热度的上升。

西海岸一名50岁的刘姓家庭主妇就说：“其实，西海岸自上届大选后一直都备受关注。前进党在这一区的活动还是很频繁的。”

过去几年，新加坡前进党继续在西海岸集选区走动，6月初在德曼花园熟食中心走访的包括2020年大选曾竞逐该区议席的前进党秘书长潘群勤（中）、官委议员梁文辉（左二），以及前进党主席陈清木医生（左一）。（梁麒麟摄）

前进党秘书长、非选区议员潘群勤受访时说，前进党一直在西海岸集选区接触居民，包括到巴刹及小贩中心走动和上门做家访，了解居民的担忧和尽可能提供帮助。

“我们还在大日子举办活动，比如农历新年派发橘子、斋戒月期间分粥、屠妖节期间分发礼品袋，以及举行居民见面会和提供免费法律援助。”

还有居民注意到反对党选区的外溢效应。住在东海岸的梁姓退休者（62岁）就说，这一区的选情可能因为对街就是工人党夺下的阿裕尼集选区而升温。

一名不愿意透露姓名的43岁东海岸居民也说，他经常到属于阿裕尼集选区的勿洛蓄水池路一带购物用餐，发现那里的居住环境管理得很好。

来届大选西海岸热度较高的另一个原因，是原本领军的前交通部长易华仁2024年1月因面对贪污指控辞去议席。该区首投族温彦恺（22岁，学生）受访时说：“这里肯定是热区，易华仁案件还是引起很多人的关注和不满，陈清木的影响力也不容小觑。”

不过，也有不愿具名的中年居民向记者反映，人们也注意到领军西海岸的国家发展部长李智陞为选区事务投入大量心力，在一定程度上抵消易华仁涉案的负面影响。

他也对现年84岁的陈清木能否应付管理选区的重担不感到乐观，并说：“前阵子总统选举时，陈清木选择支持陈钦亮，这也让我怀疑他的政治判断能力。”

2023年总统选举中，尚达曼以高票击败参选的新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松，及职总英康前总裁陈钦亮，其中陈钦亮的得票率少于14%。

上一届大选，在东海岸领军行动党团队的是副总理王瑞杰，代表工人党参选的则包括超高人气的佘雪玲。佘雪玲已在去年因为婚外情退出工人党，而王瑞杰决定辞任接班人，让东海岸无缘成为“总理选区”。

副总理王瑞杰（中）虽然在2021年4月请辞第四代领导团队领军人物，使得东海岸无缘成为“总理选区”，但有居民认为他解决了不少问题，相信支持率会上升。（档案照片）

一名在勿洛南经营商铺的不具名居民说：“佘雪玲已经是过去式，接下来看工人党派什么人。王瑞杰过去这些年一直在我们身边帮助解决问题，他说到做到，相信居民对他的支持度只会上升。”

政治人物负面新闻或左右选情

记者在东海岸访问居民时，也有不少人提到易华仁涉贪以及前议长陈川仁的桃色新闻。这意味着政治人物的负面新闻或将是左右选情的全国议题之一。

据新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文分析，反对党估计会拿“行动党水平下降”大做文章，而从另外一个角度看，工人党的辣玉莎撒谎门以及毕丹星面对的作伪证控状也可能成为话题。他也说：“生活费、房价、就业不稳定、工资停滞等生计问题，是经久不衰的主要全国课题。”

至于全国还有哪些选区可能是热区，Solaris Strategies国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）指出，如果选区划分变化不大，热区可能还会包括阿裕尼、盛港，以及马林百列这三个集选区。

（黄俊恒、李汶轩、熊丹睿支援报道）