西海岸堪称最复杂集选区 选民分散度最高

截至2023年7月，西海岸的选民人数逾14万7000，在现有11个五人集选区中排在第七位。但这个集选区的覆盖范围从最西边的大士开始，一直到本地中南部的直落布兰雅，还包括南部岛屿和圣淘沙，堪称地理环境和人口最复杂的选区。

以议员王心妍负责的地区为例，它包含直落布兰雅、德普、杜佛、巴西班让和圣淘沙几个邻区，有租赁组屋也有滨水豪宅，在不同时代建成，居民的需求非常不一样。较远的距离也给议员的走访工作带来一定的挑战。

此外，随着前交通部长易华仁面对涉贪控状辞职，团队少了一人意味着这个区的其他议员得扩大覆盖的范围，而这分散了议员们在每一个小区活动的时间。

年长居民：希望得到议员更多关照

一些年长居民特别希望得到议员更多的关照，少了一个议员，他们见到议员的频率少了。住在杜佛陈亚财（73岁）说，他希望更常见到议员走动，也希望民众俱乐部有更多照顾退休人士需要的活动。73岁的退休者杨玉萤也说，她曾多次向议员要求建有盖走廊和方便年长者的措施，但一直还没看到进展。

易华仁是本地涉贪面控的官员中，至今最高级别的，他自1997年就在西海岸参选，迄今27年。虽然张挂的布条上没有了他的身影，但区内还能见到不少牌匾，记录他参加植树、为邻里设施开幕，以及颁发最干净组屋奖项。

居民对选区现状满意 也有者还在观望

许多居民被问及易华仁事件时说，他们认为这对行动党的支持度有某些程度的影响，但不少居民还是愿意支持这一区的其他议员。

43岁的余姓教育工作者说，选区的现状让他感到满意，应该会继续支持执政党。家庭主妇玛雅（Maya，59岁）也对现任议员非常满意，觉得市镇会做得不错，没有必要冒险换人。

不过也有居民“考虑换人做做看”。55岁的戴姓女导游就认为易华仁涉贪有损行动党形象，也让人信心动摇。她说：“过去几届大选，选什么议员好像都对我们的日常生活都没有什么太大的影响。反而是国会里面有更多不同声音是利大于弊的。”

居民李添福（资讯科技经理，40岁）则表示还在观望，他认为要“投人不投党”，一切取决于候选人的素质。他坦言会更关注反对党候选人，但他们必须提出有理有据的政策。