马林百列群区免费短程巴士服务 满足居民通勤需求

在如切居住了50多年的黄丽虹（58岁，行政人员）每三个月到友诺士综合诊疗所复诊时，都得从住家步行到巴士站搭乘巴士到景万岸地铁站，再乘地铁到友诺士地铁站。下地铁后，患有慢性病的她还要过两条马路才能抵达诊疗所，全程的通勤时间介于20至25分钟。

从下星期一（7月8日）起，她将能乘搭由马林百列集选区、蒙巴登区和麦波申区国会议员，联手推出的免费短程巴士服务，预计10分钟内即可到友诺士综合诊疗所。这三个区也叫马林百列群区（Marine Parade cluster）

在如切居住50多年的黄丽虹期待利用免费短程巴士服务，到友诺士综合诊疗所复诊。（邬福梁摄）

居民只要下载巴士服务业者的应用并输入邮编，或到马林百列群区内九个民众俱乐部报名，即可获得巴士卡。应用将显示巴士的实时信息，例如巴士的所在位置、巴士内的乘客人数，让居民更好规划他们的通勤路线和活动。

麦波申区议员陈佩玲在上星期四（6月27日）的记者会上说，居民在上巴士前得扫描应用上的条形码，巴士服务虽优先为居民提供，但车长可灵活应对不同情况。例如，陪同居民出行的看护者或家人，未必是居民，但车长会通融让他们乘搭。

启用服务的首两个星期，人民协会的工作人员会在巴士上为居民提供帮助。

试点计划为期一年，巴士每周一至五服务居民，不包括公共假期。

居民看诊更便利 也盼探索其他地方

麦波申居民巴拉克里斯南（Balakrishnan Verasamy，78岁，退休者）每三个月得到芽笼综合诊疗所做体检。由于住家与地铁站有一段距离，综合诊疗所的停车位又有限，他一般会开车到麦波申地铁站附近的停车场停车，再搭地铁到目的地。

短程巴士服务的麦波申环线，其中一站就在他住家附近，搭两个站就能直达芽笼综合诊疗所，他往后不必开车、不必花钱，还能更快抵达目的地。

景万岸居民戈麦斯（Noeline Gomez，80岁）则希望利用短程巴士服务，趁机探索平时较不方便去的地方，例如去菜市路一带和朋友聚会，或是到芽笼士乃巴刹购买水果。

居民可下载短程巴士服务业者的应用并输入邮编，或到区内九个民众俱乐部报名获得巴士卡。居民在上巴士前得扫描应用上的条形码或巴士卡。景万岸居民戈麦斯手持居民可从民众俱乐部获取的巴士卡。（邬福梁摄）

甘榜景万岸民众俱乐部将关闭

短程巴士服务启动仪式星期天（6月30日）早上在甘榜景万岸民众俱乐部举行。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉致辞时透露，当天是民众俱乐部最后一天在原址对居民开放。

政府计划在景万岸地铁站旁推出新的预购组屋项目，以及集食肆、超市、商店和新的民众俱乐部等为一体的综合设施。甘榜景万岸民众俱乐部之后将迁入这综合设施。

唐振辉受访时说，甘榜景万岸民众俱乐部关闭后，俱乐部所举办的活动将分散至邻里的居民委员会中心和组屋底层现有设施，而甘榜乌美民众俱乐部也坐落在不远处。