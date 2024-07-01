骗子出高价买Carousell户头 律师：买或卖都可能触法

有人在黑市出价100元至1000元，购买Carousell户头，开户越久且信誉评级越高的户头，越能卖个好价钱。受访律师提醒，购买或出售数码户头可能抵触滥用电脑法令，罪成可面对最多5000元罚款、最长两年监禁或两者兼施。

近年来，不少诈骗团伙在社交媒体Telegram上设立群组，以赚快钱或借贷之名，要买不同银行户头或Singpass资料。根据统计，新加坡警察部队自今年1月以来，已至少发出12个相关文告，至少236名男女因涉出售银行或Singpass户头，或协助不法之徒开设银行户头再交给对方使用，被调查或控上法庭。

最近，《联合早报》记者发现，不法之徒改而出价100元至500元，要收购二手交易平台Carousell的户头。根据贴文，Carousell户头的设立年份越久，可拿到更高的价格。

如果是受到认证，而且信誉卓越的Carousell户头，收购价格甚至可能高达1000元。还有人发信息称愿意出价1900元，捆绑购买一个Carousell户头和一个优信银行户头。

一般相信，不法之徒购买这些户头后，会通过户头假装售卖物品，让公众以为是和有信誉的用户交易，但实则只是一个幌子，让受害者上当。

Carousell：随时冻结或终止可疑户头

Carousell发言人答复《联合早报》询问时说，根据公司服务条款，售卖和购买户头都是被禁止的。“用户不得将户头出借、转让或售卖给别人，而且不能在未经授权下使用别人的户头。公司一直都在留意这个问题，并会在没有预先通知的情况下，随时冻结或终止可疑用户的户头”。

发言人说，公司接到不同用户对Carousell户头被售卖的举报，并非常感谢这些用户的通报。“在不同用户的帮助下，我们一直在观察和主动撤下违例的广告，以维护平台的公正性和安全性”。

与此同时，Carousell也主动采取措施监测，也对可疑网络活动采取行动。当系统探测到任何可疑活动时，会自动依据风险程度，采取相应的执法行动。

发言人举例说，配合网络犯罪危害法令下的电子商务服务守则，公司使用机器学习和人工智能技术侦测骗案，并提供付款保护机制。接下来平台将主动识别可疑活动，要求特定用户通过Singpass实名验证。在这之前，公司已全面禁止发送QR码和链接，并更精准地屏蔽可疑信息或暂停可疑用户。

本报也向Telegram发出询问，但至截稿前未获得回应。

公众不应售卖户头 若涉嫌犯罪将同样被追责

赢必胜法律事务所董事黄国彦律师受访时说，在本地无论购买或卖出数码户头，如银行户头等，可能抵触滥用电脑法令第三节，未经允许使用电脑系统，罪成面对最多5000元罚款、最长两年监禁或两者兼施。

“同样的，违法者也可面对第八节，未经允许泄露通行码（access code）。若罪成则面对最多1万元罚款、最长三年监禁或两者兼施。”

新加坡警察部队表示严厉看待这些罪行，将不遗余力针对涉及诈骗者采取行动，违规者依法处置。为避免沦为同伙，公众应当拒绝必须使用Singpass或银行户头等看似可赚快钱的机会。若被发现与罪行有关，必须为此负责。