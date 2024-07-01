方便居民出行 马林百列等三区推出七条免费短程巴士路线

马林百列集选区、蒙巴登区和麦波申区的国会议员，联手为区内居民推出七条免费短程巴士服务，以改善各分区的公交接驳问题，尤其是方便年长者来往区内关键设施，如综合诊疗所、地铁站和商场等。

这项服务将在7月8日投入运作，在星期天（6月30日）开放让区内居民报名参加。

这是为期一年的试点计划，马林百列集选区、蒙巴登区和麦波申区，将根据乘客数据和反馈进行评估，然后在试行期间调整巴士站或路线等，以更好地满足居民需求。

这七条巴士环线分别在马林百列集选区的五个分区（布莱德岭、芽笼士乃、如切、景万岸—菜市和马林百列），以及麦波申区和蒙巴登区运行。尽管各路线服务不同分区，有些路线会途经同个车站，方便居民从一个分区到另一个分区。

非繁忙时段川行 车身印有六名议员漫画肖像

每条路线各由一辆23个座位的小型巴士服务，只在星期一至五（公共假日除外）上午10时至下午4时的非繁忙时段川行，避免增加公共交通系统的压力。每趟巴士间隔45至75分钟。巴士车身印有六名议员的漫画肖像。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，星期天在巴士服务的启动仪式上说，议员们聆听居民的意见和反馈后发现，这一区的交通便利，还存在些许不足。他们因此决定利用现有资源，为居民推出免费短程巴士服务。

唐振辉是负责如切分区事务的马林百列集选区议员。

短程巴士服务由东南社区发展理事会资助。问及具体数额，唐振辉在星期四（27日）召开的记者会上说，这项计划占东南社理会支出的5％至6％。

“这并不是一笔小数目，但不会占用（社理会）其他计划的资源。这会是东南社理会为居民服务的项目之一。”

鼓励年长者出门 过上健康乐龄生活

也是马林百列集选区议员的人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生说，各社理会都根据各自社区的需求，制定各种项目。对东南区来说，这一带的年长居民人数正持续增长，社理会拨款支持短程巴士服务非常合理。

他说，汤申—东海岸线第四阶段的七个地铁站不久前启用，此时推出免费短程巴士服务，可鼓励年长者出门，建立社交网络，过上健康的乐龄生活。

我国高龄年长人口在快速增长，目前有七个市镇是超老龄社区，区内65岁以上居民超过21％。马林百列市镇的65岁以上居民，目前超过20.6％，未来几年也会成为超老龄市镇。

除了唐振辉和陈诗龙，星期天出席活动的还包括另两名马林百列集选区议员——国会议长谢健平和东南区市长阀贺米、麦波申区议员陈佩玲、蒙巴登区议员林谋泉，以及可能参选下届大选的马林百列集选区（景万岸—菜市）基层组织第二顾问、新加坡理工大学助理教授朱佩玲。七人在活动上一致穿上印有各自分区字样的白色短袖汗衫。

三个选区的议员联手高调推出短程巴士服务，是否是大选战略，为来临大选铺路？已是三届议员的唐振辉，星期天接受《联合早报》访问时说：“如果我们要因为大选才开始做事，我认为我们将一事无成。”

他说，这项短程巴士服务已筹划一段时间，从他开始服务这一区以来，就收到居民反馈，盼提高邻里之间的交通连接，尤其是他负责的如切分区，以及芽笼士乃和马林百列分区，这些地方私人住宅较多，现有公交网络无法方便到达，短程巴士服务是要改善这情况。