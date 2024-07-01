政府继续加大力度打造宜居邻里 李智陞：满足人们现在和未来需求

政府继续加大力度打造宜居邻里，西海岸集选区亚逸拉惹分区的发展是个很好的例子，这个区多年来不仅增添了多项设施，下来还会有不少改进项目，如新地铁站、新预购组屋，以及即将在2025年3月完工的新公园连道和过街天桥等。

国家发展部长李智陞星期天（6月30日）上午以特邀嘉宾身份，出席在亚逸拉惹民众俱乐部的环保日活动时，向居民介绍社区的最新发展与规划。

李智陞也是西海岸集选区的领军部长，他说：“这些设施的开发反映了政府打造宜居邻里的方式，也就是让人们在区内就能买到日常用品、探访朋友，或者带家人外出过周末。我们现在正在全国各地的社区与邻里开展这项工作，为《2025年发展总蓝图草案》的检讨收集反馈。草案将是我们接下来10年至15年规划的依据。”

李智陞于2023年10月5日宣布，就新2025年发展总蓝图草案（Draft Master Plan），展开公众咨询收集反馈。

他星期天说，当局1970年代开始发展亚逸拉惹住宅区，随后逐步增建邻里便民设施如德曼花园巴刹及小贩中心、亚逸拉惹民众俱乐部，以及在2012年和2015年分别推出两个新预购组屋项目时，附设托儿中心和健身设施。

他承诺，政府会持续改善这个地区的环境，满足居民现在和未来的需求，致力于改善人们的居住环境，让生活更加舒适。他强调，希望听到居民提出意见，共同打造更宜居的家园。

星期天在亚逸拉惹举行的“更新德曼花园与班丹花园”展览，将这个区的发展分为“住房”“休闲”和“连通性”三个类别，列出八个具体的项目，包括新预购组屋Teban Breeze、改善班丹蓄水池周边设施、连接旧裕廊铁路自然步道，以及裕廊区域线和跨岛线上的三个新地铁站。

政府近期经常通过办展览的方式邀请居民提出反馈。这包括5月23日起在市区重建局举行的马城（Turf City）发展计划展览，以及6月23日开始在淡滨尼巡回举办市镇回顾展。

议员胡美霞：居民踊跃提反馈 不少建议已落实

德曼花园与班丹花园都属于西海岸集选区议员胡美霞负责的亚逸拉惹—玉宝分区。她受访时指出，居民非常踊跃地为他们所希望看到的邻里提升项目提供反馈，而这些建议当中有许多已经落实，比如在班丹蓄水池增添水边照明。

她也说：“今天我们宣布了一些激动人心的项目，在未来的这段时间里，我们将与居民密切合作，了解他们的需求与偏好，并与当局一起规划，确保我们能够实现这些目标。”

德曼花园居民林贤惠（64岁，保险经纪）期待区内有更多有盖走道，让居民的出行更加方便。不过，他担心工程所带来的噪音和灰尘问题。

育有两名女儿的班丹花园居民雷金纳德（Reginal Satha，40岁金融从业员）则认为，这些只是短期影响，居民可以为了未来更好的环境暂时忍耐。他希望班丹花园能有更多烧烤台和露营场地，因为区内有许多年轻家庭。