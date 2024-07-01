分析：区内改进宣传显密集 行动党大选重心或偏地方化

人民行动党议员近期纷纷在社区活动上推介改进居住环境的计划，除了为体现他们竭力服务居民，解决居民在区内所面对的问题，也预示来届选战重心可能地方化的倾向。受访观察家认为，社区改进项目的密集宣传，以及潜在候选人相继在社区活动现身，或许是全国大选脚步逼近的信号。

马林百列群区星期天（6月30日）宣布为区内居民提供七条免费短程巴士服务，西海岸集选区的亚逸拉惹—玉宝分区也在同日集中展示选区内的社区改进项目。另外，淡滨尼集选区上周起也开始通过巡回展览，回顾这个集选区过去的发展。

议员做出这些宣布的时候，反复强调他们参考了居民的反馈，并且希望人们继续提出更多建议。

行动党宏茂桥集选区前国会议员殷吉星（Inderjit Singh）受访时指出，住房和生活费等全国问题预计不可能迅速解决，因此区内问题可能对赢得选票至关重要。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文则说，行动党作为执政党，必须同时关注国家和区内问题，因为他们的得票率，会受到全国和区内问题所影响。但区内问题给选民造成的影响会比全国问题更直接和强烈。

他也说：“尽管行动党可能会否认这一点，但这些大大小小计划的宣布，预计都与大选有关。”

陈庆文认为，未来几个月如果有更多类似的宣布，不会让人感到意外，因为这些项目必须让选民在大选来临时仍然记忆犹新。

殷吉星：可期待大选提前举行

新加坡智库与咨询公司Solaris Strategies国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）则认为，聚焦区内问题是行动党一贯作风，是获得选民支持，保住现有选区行之有效的方法。

殷吉星也说，根据他过去的经验，行动党各区纷纷宣布改进计划，并且点名潜在候选人的举动，意味着距离大选还剩下几个月的时间。

他预测：“我们可以期待大选提前举行。”

对居民而言，他们究竟比较关心全国议题还是个别选区情况，则不能一概而论。

以西海岸集选区为例，《联合早报》日前访问居民时，虽然他们对区内和全国问题都有一定的关注，但具体来说，不少人倾向对区内设施的不足以及居住环境须改善提出意见。

72岁的梁姓退休者说， 她的组屋区有很多乌鸦，垃圾桶也不够，造成卫生问题。59岁的房地产经纪邱秀兰则希望在节假日看到更多邻里活动和装饰，以及小贩中心的营业时间延长到晚上。

东海岸集选区受访居民当中，关注区内课题的受访者相对较少，主要针对的是设施发展、居住环境和行政效率。最多人关心的，是生活费上涨的全国问题。

居民苏菲安（Sufyan Shairi，36岁，机场运营人员）说，看到房价持续攀高，他担心未来家庭成员增加或是孩子要购房的时候，组屋价格已经难以承担。

20多年来没有收入的退休人士林森成（82岁）因为住在公寓，获得的政府补贴有限，他希望政府能加紧应对通货膨胀问题，否则生活会更困难。