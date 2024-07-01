分析：李丽连和刘程强当选工人党中委 来届大选或再上阵

工人党星期天（6月30日）下午举行中央执行委员会选举，选出新一届核心决策团队。除了毕丹星和林瑞莲分别蝉联秘书长和主席，当选中委的名单变动不大。

较引人注目的是前国会议员李丽连重新获选入中委会，前秘书长刘程强再次当选。受访的政治观察员认为，这或显示两人会在来临的全国大选中再次披甲上阵。

中委选举活动于星期天下午约2时，在克拉码头的一个会议场地举行。下午4时50分左右，党员们陆续离开，选举活动前后不到三小时。

毕丹星和林瑞莲在约5时离场。毕丹星回应媒体记者的询问时，只简短地说这次党内选举结果非常好，他期待同新一任中委接下来两年的合作。

除了两人和刘程强，上一任的另外10名中委也再次当选，即现任国会议员蔡庆威、严燕松、何廷儒、林志蔚、费沙，及陈立峰。当选的还有汪文耀、符策涫、许金桂和陈广顺。

曾在2018年4月获选，并担任工人党副财政的李丽连，在星期天再次当选为中委。她在2013年的全国大选补选中胜选，担任榜鹅东区议员直至2015年。

工人党日后宣布当选中委个别职务

工人党的文告指出，将在日后宣布当选中委的个别职务。

盛港集选区前议员辣玉莎因在国会撒谎退党、阿裕尼集选区前议员贝理安与党员佘雪玲因婚外情事件退党，及毕丹星被控在辣玉莎事件中向国会撒谎。政治观察员认为党员不受近来事件影响，仍支持毕丹星和林瑞莲，对他们的领导有信心。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文说，中委选举结果传达了工人党依旧团结一致，在面对来临全国大选时保持一贯作风的信息。

毕丹星（右一）林瑞莲（右二）在星期天举行的工人党中委选举中蝉联秘书长及主席。左一为陈立峰，左三为许金桂，两人再度当选中委。（林明顺摄）

新加坡政策研究所高级研究员许林珠博士则说，工人党和它的领导团队似乎非常小心行事，把事务限制在一小群活跃分子和领袖当中。值得留意的是，工人党会否对计划秘而不宣，或是会更开放地同大众接触与交流，以更广泛地吸纳支持者和招募党员，甚至从更大的范围物色参选人。

一名不具名的熟悉工人党事务者告诉本报，中委选举结果显示工人党自我更新的力度大不如前。工人党在2011年大选中夺下阿裕尼集选区后，吸纳了很多新党员和志愿者，也有新面孔出任中委。

“不过，2020年大选后，这方面的工作就没那么活跃，感觉上毕丹星和林瑞莲没像刘程强那样把握机会，乘势而上。”

政治观察员认为，李丽连再次进入中委会，很可能是将出战来届大选的信号。陈庆文认为李丽连能够补上盛港或阿裕尼集选区空出的议席。

智库与咨询公司铄翼（Solaris Strategies）的国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）则指出，刘程强再次当选中委或意味着他将再次披甲上阵。

“刘程强再度参选的传闻已经甚嚣尘上，他再次出任中委，更加强了人们的臆测。工人党或认为有机会能赢得东海岸集选区，让刘程强领导一支强大的竞选团队出战。

“在来届大选中，工人党的目标会是在守住上届大选成绩之余，尝试扩大版图，因此会派强棒出击。”