鸭饭摊父传子继 小生意卤香飘人情味四溢

以“阿luck”的名字为人熟知的小贩李明君，过去30多年靠卖鸭饭养活了家中三个孩子。凭借不断改良的独家秘方，他售卖的招牌鸭饭和粿汁深受食客喜爱，独具口碑。

李明君售卖的每盘卤鸭饭都是亲力亲为，用独家秘方和药材卤制而成。（李汶轩摄）

阿luck从小拜师学艺，学成后于1993年开始售卖自己亲手制作的卤鸭。10年前，他将摊位从义顺大牌769搬到兀兰大牌883熟食中心。摊位名称阿弟卤鸭饭中的“阿弟”取自儿子的乳名，如今58岁的他已将生意交给38岁的大儿子李诗龙接手，自己则在一旁协助把关。

鲜嫩的鸭肉、顺滑的粿汁，搭配上特别烹制的芋头饭和药材汤，成功调动了街坊的味蕾。他的摊位常常在还没开门营业前就排起人龙，有些住在义顺的老顾客也会特地来到兀兰光顾。人潮最多时可达到一天300人，每天平均可售出100多碗粿汁。

尽管生意好，但阿luck并不打算开分店或出售秘方，也不做供应商，主要原因是人手不足及确保品质。他解释说：“起初开店是为了养家糊口，我只希望在自己的能力范围内做到最好，没有想要搞得那么大。”

他认为最大的满足感莫过于顾客在享用了自己悉心准备的食物后，竖起大拇指。他看着一些顾客从小吃到大，甚至有一名熟客生前说自己过世后也想吃到阿弟鸭饭，现在这名熟客的妻子每年都会在先生的忌日当天来这里买鸭饭。

阿luck说：“我经营的不只是生意，还有人情味。要考虑到那些有家庭的人生活不容易， 看到别人吃得开心，我也觉得值得。”

小贩这份工作很辛苦，得长时间站在狭窄闷热的空间，一周只休息一天。他觉得最关键的是对工作保持一种热忱，才能一直坚持下去。跟随他学艺20多年的大儿子接棒后，他希望这种精神能薪火相传。