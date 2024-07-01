新邮政中心厕所外走廊现“瀑布” 七岁女童吓坏

厕所外走廊水管爆裂，天花板破裂，电灯熄灭，七岁女童饱受惊吓求救。

这起事故发生于星期六（6月29日）晚上9时许，地点是新邮政中心一楼厕所外的走廊。

有妇女在社交媒体小红书发贴文，称一家四口到商场买东西，七岁大女儿随后自己上厕所。“当时我在付钱，我就告诉女儿会在厕外等她。”

她表示，刚走到厕所外，就发现走道的天花板突然漏水，几秒后灯也熄灭，随后开始喷水，天花板坍塌下来。为了安全起见，妇女也打电话叫丈夫带着小女儿前来查看情况。

“电话才接通，我就听到女儿的叫喊声。我冲进去厕所，看到她爬上尿布台，就立刻抱着湿漉漉的女儿，穿过不知道干净还是肮脏的‘瀑布’，冲了出去。随后，我就向丈夫报平安。”

记者星期天（30日）走访新邮政中心，发现厕所与走道已被围起，也贴着告示牌通知厕所正在进行维修，公众可用附近其他厕所。

附近员工妮萨（54岁）受访时称，她星期天早上8时30分开店时，看到店内两个桌子范围的地上有积水。

“当时我也不懂发生什么事，只好开始清理地上的水。店外的走廊没有积水，旁边厕所已经围住了，但积水没有异味。”

她也指，同事星期六晚上8时关店时，一切无恙，并没有任何漏水的现象。

完整报道，请翻阅2024年7月1日的《新明日报》。