尚达曼总统出任新科大名誉校长

总统尚达曼星期一（7月1日）起出任新加坡科技设计大学名誉校长。

新科大主席李子扬在新科大当天发布的文告中，对尚达曼成为第三任名誉校长表示欢迎。他说，尚达曼身为世界级经济学家和政策制定者，他的崇高声望、谦逊以及他同人民的融洽关系相互辉映。

“我们的大学社群，尤其学生，将大大受益于他的智慧和卓识洞见。”

新科大第一和第二任名誉校长是已故前总统纳丹以及前总统陈庆炎博士。

新科大在文告中指出，名誉校长在一所大学的组织结构中扮演着重要角色，职务包括主持新科大毕业典礼等重要仪式。

尚达曼去年9月当选我国总统，他有22年从政经验，担任过副总理、财政部长及教育部长等要职。文告指出，尚达曼担任教育部长期间推出多项改革，推动我国的唯才是用制度成为一个更包容且灵活的体制。他的贡献还包括领导技能创前程计划，促进终身学习文化，以及推动多项措施以促进本地多元文化。

教育部常任秘书林宛蓉 出任国大董事会成员

新加坡国立大学同天发文告宣布，教育部常任秘书林宛蓉7月1日起出任国大董事会成员，接替刚卸下教育部常秘职务的黎忠汉。黎忠汉目前是财政部常秘（发展）。

林宛蓉此前是教育部（教育发展）兼社会及家庭发展部（发展）常秘。

国大校董会主席谢福华欢迎林宛蓉加入董事会，同时感谢黎忠汉过去几年的贡献。

国大董事会目前有20名成员，由教育部委任，包括公共服务、私人领域、学术与商界及多个行业中的杰出领袖。文告指出，董事会成员与国大领导层和利益相关者紧密合作，携手为国大制定发展方向和愿景，并引导重要措施的推行。