轮压“黄线”被上锁 女子破财400元怒报警

停车时后车轮压到“黄线”，大厦管理层指女车主的宝马开上路堤，属非法停车，要她支付400元解锁费。

王小姐是于5月24日（29岁，分析师），把宝马停在里峇峇利路Chiap Chuan Building店铺前的停车位后，就去上普拉提课。岂料过后回来取车时，却发现车轮被锁。

她透露，自己是通过闸门进入大厦的停车场，停车时间约一小时，因此她对锁轮情况感到震惊。

根据管理层留下的字条，她是因为非法在大楼内停车，造成车轮被锁，若要解开车轮，必须支付400元。

管理层解释，由于王小姐的后车轮开上了停车位旁边的路堤，抵触了条例。根据她提供的照片，王小姐的车确实停在车位内，但左后轮压在左侧的黄线和沟渠盖的边缘。

王小姐解释，这是她第二次在此处停车，当时赶着去上课，所以停车时没多加留意。不过，她也确保前后的停车位不受影响，车辆也没阻挡车道或走道。虽然不明白为何车轮压到黄线会被锁车轮，但她还是当场道歉，希望他们息事宁人。

“不过对方不接受任何协商，并坚持要我付费才解锁车轮。”

王小姐最终报警处理，但管理层仍不愿意以警告了事，警方后来也建议她先支付400元，之后再向管理层上诉，她也只能照办。

她事后询问普拉提中心职员，对方称那里不时会有车辆遭锁轮。记者星期天（6月30日）早上也走访该区，有商家指出高峰期此处会有很多车子停在这里，但其实大厦后方还有不少停车位，因此不存在乱停车的现象。

完整报道，请翻阅2024年7月1日的《新明日报》。