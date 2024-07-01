2026年4月起 外国注册柴油车排烟量若超标禁入境

从2026年4月1日起，外国注册的商用柴油车排烟量若超过50赫特里废气单位，将被拒入境新加坡。

目前，凡是本地或外国注册商用柴油车的排烟量，若超过40赫特里废气单位（Hartridge Smoke Unit，简称HSU），司机会被开罚单。境外注册柴油车的排烟量达到60HSU或更高，则会在陆路关卡被拒入境新加坡。

国家环境局星期一（7月1日）发文告说，把外国柴油车获准入境的排烟量标准收紧至50HSU，与亚细安货品过境框架协议（ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit）的排烟量标准一致。

新标准实行前的六个月，即2025年10月1日至2026年3月31日，环境局会发通告，提醒入境的外国商用柴油车有关新标准和实施日期。

此外，环境局2018年曾宣布从2028年7月起，凡于2003年7月1日之前在本地注册的电单车，不准在我国公路上行驶，因为这些较旧款的电单车造成的污染较大，未符合新的排放量标准。这项条例接下来将扩大至外国注册电单车。

这意味着，2003年7月1日之前在外地注册的电单车，从2028年7月1日起（到时车龄达25年），无法在我国公路上行驶。

环境局指出，车辆排放含有可能影响呼吸道健康的污染物质，为了确保本地空气品质，当局严正对待违反废气排放标准的车主。根据环境保护和管理（车辆废气）条例，初犯的车主可被罚款最高2000元。