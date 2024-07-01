立化中学命案19岁被告上诉要求减刑

立化中学命案19岁被告上诉至最高法院，要求将原判囚16年的刑期减到八至10年。辩方指高庭法官在判刑时，没有充分考虑被告是在受严重抑郁症的困扰下犯案，并且将被告案发前不愿接受专业治疗一事错怪于他。

辩方律师苏呢尔星期一（7月1日）早上向上诉庭三司进行陈词时说，立化中学命案是本地前所未见的校园杀人案，但这不意味着必须为此严惩一名患有精神疾病的被告。

被告律师：患有精神疾病年轻人 不应与成年人面对相同标准

他认为，既然法官判刑时，考虑到公众强烈谴责本案罪行的想法，那法庭就必须同时考虑公众对本案的另一反应，即一名患有精神疾病的年轻人，不应与一名健全成熟的成年人面对相同标准，社会应对精神疾病患者有所照顾。

这起震惊全国的命案发生于2021年7月19日上午11时许，死者是中一生韩喆凯。由于被告犯案时仅16岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。法庭原本也禁止媒体报道死者名字，但韩喆凯双亲去年通过控方申请撤销禁令，获得法官批准。

自案发后就被还押的被告于去年12月1日在高庭承认误杀罪，被判坐牢16年。他星期一针对刑罚提出上诉，控方则要求维持现有判刑。由梅达顺大法官、上诉庭洪素燕法官与高等法庭上诉审判庭吴必理法官所组成的三司听了双方陈词后，决定展期做出裁决。

根据案情，案发前被告在受严重抑郁症困扰的情况下，自觉一无是处，并认为人生无望。他尝试不同方法寻短见但不成功，于是想到先在校园杀人，再由警方朝他开枪，以此寻求解脱。

案发当天，13岁的韩喆凯独自走入校园内的厕所。他不知道厕所里已藏有斧头和刀子，也不知道被告正在附近守候。他与被告并不认识。

被告随后进入厕所，从后用斧头攻击韩喆凯，直至后者一动也不动地躺在地板上。过程中，被告对韩喆凯说了一句：“对不起。”被告事后觉得情绪得到释放，但同时感到愧疚，决定放弃杀更多人的计划，并自行报警。落网后，被告被诊断案发时患有中等程度的严重抑郁症。

符晓平法官早前宣判时指出，尽管被告患有严重抑郁症，他清楚知道校园杀人计划是错误的，但他还是做了精心部署，下定决心执行如此暴力与残忍的命案。

苏呢尔在上诉陈词中对法官的这一看法做出反驳。他说，即使被告能够在案发前计划如何杀人，这不意味着他的理智未受严重抑郁症的显著影响。根据精神评估报告，若非因案发时患有抑郁症、影响他做出逻辑判断的能力，被告不会决定执行杀人计划。

被告家族五人 有精神疾病病史

庭上也揭露，被告家族中有五名成员有精神疾病的病史，被告本身则在2019年开始萌生轻生念头，曾四次企图自尽。在心理卫生学院的建议下，他开始在学校接受辅导。之后，校方建议被告的家长带他寻求专业辅导与治疗，而被告的家长也支持这么做，可是被告不愿透露自己的内心情绪，也不愿接受帮忙。符晓平法官认为，被告在这一点上必须负上责任，但辩方指法官的看法是错误的。

苏呢尔指出，被告当时缺乏对自己病情的正确认识，也未被正式诊断患有严重抑郁症。同时，被告身边的成年人也选择尊重他的意愿，不强迫他接受治疗；当被告停止在学校接受辅导后，似乎没有任何人跟进被告的情况。苏呢尔说：“在这样的情况下，责怪一名16岁少年没有跟进自己的精神情况和接受治疗并不公平。”

案发后被告开始接受治疗，自2022年9月起，他的严重抑郁症已进入缓解期。据苏呢尔透露，案件在去年底下判后，被告的朋友与不认识他的陌生人也纷纷寄来信件，对处境艰难的被告表示支持。

蓄着平头的被告坐在犯人栏里，聆讯全程表情显得严肃。他的双亲与兄弟也到庭听审，并获准在休庭后与被告短暂说话。