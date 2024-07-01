国会7月2日复会 三部长将就漏油事故发表声明

国会星期二（7月2日）中午12时复会，交通部长兼财政部第二部长徐芳达、永续发展与环境部长傅海燕，以及国家发展部长李智陞，将针对6月14日的漏油事故发表部长声明。

根据国会秘书处星期一（1日）发布的国会议程，朝野议员共提出115道口头询问。其中，有18人针对漏油事故提出27道问题。

例如，马西岭—油池集选区议员任梓铭、荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉，以及工人党后港区议员陈立峰，关注油污清理工作的花费，以及相关费用应由哪一方承担等问题。

好些议员关心油污对我国水资源、渔业和生态环境的影响。譬如，东海岸集选区议员陈慧玲询问傅海燕，新加坡食品局会否抽查养鱼场的产品质量，以确保食品安全；裕廊集选区议员谢曜全则对裕廊岛海水淡化厂的水源品质，以及油污对我国水供的影响发出提问。

西海岸集选区议员王心妍、荷兰—武吉知马集选区议员迪舒沙，以及工人党盛港集选区议员何廷儒，则关心漏油事故对姐妹岛、南部岛屿、拉柏多自然保护区等本地生态环境的影响。

6月14日下午，荷兰注册的挖泥船Vox Maxima撞上新加坡注册的加油船Marine Honour，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。

徐芳达、傅海燕和李智陞曾在6月24日召开联合记者会，汇报漏油事故的清理进度。

朝野议员关心的其他议题，还包括卫生部6月14日公布的母子健康支援策略行动计划报告、30亿元洗钱案，以及我国对于承认巴勒斯坦国的立场等。

两项法案将提出一读，包括反洗钱与其他事务法案，以及土地测量师（修正）法案。

另有三项法案进行二读，分别是会计与企业管制局（注册处和监管提升）法案、企业服务供应商法案，以及公司和有限责任合伙人（杂项修正）法案。

义顺集选区议员黄国光和三巴旺集选区议员傅丽珊，则提呈题为善心人士食品捐赠法案的个别议员法案，在某些特定情况下免除食品捐赠者所捐助食品导致食用后死伤的相关责任，减少食物浪费。

官委议员赛义德哈伦医生（Syed Harun Taha Alhabsy）也会针对青年发展提出休会动议。

这也是总理兼财政部长黄循财接过国家领导棒子后的首次国会会议。黄总理5月13日宣布新内阁名单，有15名内阁成员和议员的议事厅座位，因此出现变动。

根据国会议事厅新座位图，黄总理取代前总理、国务资政李显龙，坐在议长右侧前排正中。黄总理的正对面是反对党领袖毕丹星。

坐在黄总理左右两侧的，分别是副总理王瑞杰和李显龙。李显龙的右边是副总理兼贸工部长颜金勇；王瑞杰的左边是国务资政兼国家安全统筹部长张志贤。